運動雲

>

高柏鎧驚傳腿傷瓊斯盃出賽有變數　籃協緊急補進阿拉薩救援

▲海神胡瓏貿、威勝，夢想家高柏鎧、蔣淯安、林俊吉。（圖／TPBL提供）

▲高柏鎧傳出腿傷，瓊斯盃有可能進行休養調整。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜奕君／新北報導

第44屆雙北瓊斯盃男子組賽事將於本周六（12日）登場，中華藍、白8日舉行媒體日活動，不過卻傳出中華男籃歸化大將高柏愷由於左小腿瘀傷，可能在此次瓊斯盃進行休養。中華籃協副秘書長張承中表示，「高柏鎧今晚就會抵台，但詳細傷勢還要評估，必須跟球迷說抱歉，我們目標還是放在亞洲盃！」為了做好高柏鎧可能休兵準備，籃協也找來效力台啤的外籍生阿拉薩入替支援。

將於周末開打的瓊斯盃男子組賽事，今日中華藍、中華白包括胡瓏貿、馬建豪、邱子軒、蘇文儒因傷退出情況下，籃協也宣布遞補人選，其中又以阿拉薩加入中華藍、李家慷生涯首度入選中華白最受矚目。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲瓊斯盃中華白隊李家慷。（圖／記者林敬旻攝）

▲本季打出生涯年表現的李家慷，首度獲得肯定加入瓊斯盃中華白隊。（圖／記者林敬旻攝）

籃協副秘書長張承中表示，「高柏鎧由於先前替夢想家打TPBL職籃季後賽，造成左小腿瘀傷，至今狀況仍然未痊癒，他雖然表達強烈為中華隊效力意願，今晚也將抵台，但我們保險起見，先做好瓊斯盃他可能休養，畢竟重點還是放在亞洲盃男籃賽，因此也先向球迷說抱歉。」

此次中華藍、白分別有兩名「外籍生」選手加入助陣，其中藍隊補進200公分，目前效力SBL聯賽台啤的阿拉薩，中華白則有PLG職籃桃園璞園領航猿206公分的丁恩迪。

張承中也透露，「丁恩迪的歸化動作已經啟動，至於阿拉薩則是利用本次瓊斯盃來觀察他的表現。」

▲瓊斯盃中華白隊丁恩迪。（圖／記者林敬旻攝）

▲領航猿外籍生丁恩迪傳出開始啟動歸化程序，此次也加入瓊斯盃中華白隊效力。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： 瓊斯盃高柏鎧張承中阿拉薩丁恩迪歸化亞洲盃

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

胡瓏貿、馬建豪等4將因傷退隊　阿拉薩、李家慷首度入選瓊斯盃

胡瓏貿、馬建豪等4將因傷退隊　阿拉薩、李家慷首度入選瓊斯盃

太陽即將買斷畢爾　美媒爆料最可能新東家是快艇

太陽即將買斷畢爾　美媒爆料最可能新東家是快艇

悲情選秀榜眼重返NBA　懷斯曼兩年底薪合約加盟溜馬

悲情選秀榜眼重返NBA　懷斯曼兩年底薪合約加盟溜馬

各項數據寫生涯新低　39歲前明星控衛羅瑞仍獲9600萬台幣續約

各項數據寫生涯新低　39歲前明星控衛羅瑞仍獲9600萬台幣續約

擁有台籃罕見兩大特質　雲豹網羅林冠均成首席助理教練

擁有台籃罕見兩大特質　雲豹網羅林冠均成首席助理教練

新北國王主帥＋主戰洋將出走　萊恩與曼尼高日本職籃新東家曝光

新北國王主帥＋主戰洋將出走　萊恩與曼尼高日本職籃新東家曝光

7隊驚天交易轉戰太陽　砍將格林感性告別休士頓及火箭

7隊驚天交易轉戰太陽　砍將格林感性告別休士頓及火箭

小巨蛋辦定向越野賽　聽障選手簡俊傑、老將林冠妤稱王封后

小巨蛋辦定向越野賽　聽障選手簡俊傑、老將林冠妤稱王封后

快訊／宏國象將重返台籃？　前台啤4冠主帥閻家驊：時機並非恰當

快訊／宏國象將重返台籃？　前台啤4冠主帥閻家驊：時機並非恰當

庫克斯、彭詩晴合轟50分　中華女籃抗日成功奪瓊斯盃第4名

庫克斯、彭詩晴合轟50分　中華女籃抗日成功奪瓊斯盃第4名

【1根3千萬】扛不住強風全倒！ 南鯤鯓牌樓神像「水上漂」QQ #丹娜絲颱風

熱門新聞

山本由伸0.2局失5分本季最慘　道奇主播：簡直像惡夢！

雙冠大鎖哈樂戴交易縮水！　拓荒者因健康疑慮撤回2次輪籤

NBA三方交易！快艇送鮑威爾到熱火　美媒：準備迎接畢爾加盟

湖人高於底薪續約海斯引質疑　後場目標「臂展怪」3年約留公鹿

巨人鄧愷威獲選聯盟單周最佳投手　紅人林盛恩7月第2轟出爐

銳歐離台前請咖啡與悍將隊友道別　明年有機會還想回來

讀者回應

﻿

熱門新聞

1山本由伸0.2局失5分本季最慘

2哈樂戴交易縮水！拓荒者撤回2次輪籤

3NBA三方交易！快艇送鮑威爾到熱火

4湖人高於底薪續約海斯引質疑

5鄧愷威獲選聯盟單周最佳投手

最新新聞

1劉錚休養兩個月　備戰瓊斯盃全身痠痛

2林智勝跑到抽筋暫休兵　葉總曝說明書

3融合特攻元素　中信特色分行開幕

4丁恩迪有望啟動歸化　表態願打中華隊

5蔣少宏阻殺破5成！開轟被虧：風吹的

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【李多慧超俏皮大展鴻圖】新髮型一頭羊毛捲好可愛！

林岳谷5安被換無緣挑戰紀錄　陳金鋒坦言沒注意到

【暗爽藏不住】李多慧問小朋友「最喜歡的啦啦隊是？」下秒變身表情包XD

林佳緯話題滿點　陳傑憲：活在自己的小宇宙、很無害

多慧問小孩最愛啦啦隊　聽奶音秒答暗爽藏不住

【爸太皮惹XD】帶娃看水樂園設施！一收傘孩子被潑濕暴哭

「水彈女神」權恩妃太辣了...　跟李時安合體..夢回《PD48》！

【誰家的金爐】台南駕駛見「水塔飄移」！近看超荒謬：金爐？

【聽到上癮】完美節奏敲桌子甜唱 #蔡依林 名曲

【1根3千萬】扛不住強風全倒！ 南鯤鯓牌樓神像「水上漂」QQ #丹娜絲颱風
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366