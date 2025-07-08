高柏鎧驚傳腿傷瓊斯盃出賽有變數　籃協緊急補進阿拉薩救援

▲高柏鎧傳出腿傷，瓊斯盃有可能進行休養調整。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜奕君／新北報導

第44屆雙北瓊斯盃男子組賽事將於本周六（12日）登場，中華藍、白8日舉行媒體日活動，不過卻傳出中華男籃歸化大將高柏愷由於左小腿瘀傷，可能在此次瓊斯盃進行休養。中華籃協副秘書長張承中表示，「高柏鎧今晚就會抵台，但詳細傷勢還要評估，必須跟球迷說抱歉，我們目標還是放在亞洲盃！」為了做好高柏鎧可能休兵準備，籃協也找來效力台啤的外籍生阿拉薩入替支援。

將於周末開打的瓊斯盃男子組賽事，今日中華藍、中華白包括胡瓏貿、馬建豪、邱子軒、蘇文儒因傷退出情況下，籃協也宣布遞補人選，其中又以阿拉薩加入中華藍、李家慷生涯首度入選中華白最受矚目。

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▲本季打出生涯年表現的李家慷，首度獲得肯定加入瓊斯盃中華白隊。（圖／記者林敬旻攝）

籃協副秘書長張承中表示，「高柏鎧由於先前替夢想家打TPBL職籃季後賽，造成左小腿瘀傷，至今狀況仍然未痊癒，他雖然表達強烈為中華隊效力意願，今晚也將抵台，但我們保險起見，先做好瓊斯盃他可能休養，畢竟重點還是放在亞洲盃男籃賽，因此也先向球迷說抱歉。」

此次中華藍、白分別有兩名「外籍生」選手加入助陣，其中藍隊補進200公分，目前效力SBL聯賽台啤的阿拉薩，中華白則有PLG職籃桃園璞園領航猿206公分的丁恩迪。

張承中也透露，「丁恩迪的歸化動作已經啟動，至於阿拉薩則是利用本次瓊斯盃來觀察他的表現。」

▲領航猿外籍生丁恩迪傳出開始啟動歸化程序，此次也加入瓊斯盃中華白隊效力。（圖／記者林敬旻攝）