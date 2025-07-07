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7隊驚天交易轉戰太陽　砍將格林感性告別休士頓及火箭

記者杜奕君／綜合報導

NBA史上首見「7方交易」，7日正式生效，其中原隸屬休士頓火箭的當家砍將格林（Jalen Green），確定將轉戰鳳凰城太陽效力。2021年以首輪第2順位被火箭選中的格林，也發文感性告別休士頓與火箭球團。格林強調，「感謝休士頓，從我第一天到達這裡就給我滿滿的愛與支持，我永遠不會忘記這一切！」

為了獲得天王球星杜蘭特（Kevin Durant）加盟，火箭發動一筆史無前例，涉及7隊共13位選手的震撼交易，其中原本被火箭球團寄與厚望的當家砍將格林，也因此被送往太陽。

現年僅23歲的格林是2021年「選秀榜眼」，本季例行賽平均繳出21分、4.6籃板、3.4助攻，整體三分球命中率35.4％，幾乎都是生涯年最佳表現。

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合計在火箭效力4季，格林平均也有20.1分、4.3籃板、3.4助攻，整體34.2%的三分球命中率，但為了獲得生涯15度入選聯盟明星賽的杜蘭特，火箭仍決定本季季後賽表現低迷的格林作為籌碼。

接下來在轉戰太陽後，格林該如何和太陽當家球星「絕命書生」布克（Devin Booker）打出最大化效益，也成為外界關注焦點，據傳太陽球團已經決定讓布克與格林共同先發出擊，究竟這兩位得分能力驚人的後場好手能擦出怎樣火花，也值得新賽季關注期待。

▲火箭格林、勇士巴特勒。（圖／路透）

▲格林發文感性告別休士頓及火箭。（圖／路透）

關鍵字： 格林火箭太陽交易Jalen Green

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