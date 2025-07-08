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胡瓏貿、馬建豪等4將因傷退隊　阿拉薩、李家慷首度入選瓊斯盃

▲領航猿盧峻翔、李家慷。（圖／PLG提供）

▲領航猿本季表現亮眼的李家慷，終於獲得入選瓊斯盃中華白隊肯定。（圖／PLG提供）

記者杜奕君／綜合報導

即將於12日正式登場的第44屆雙北瓊斯盃籃球邀請賽男子組賽事，8日傳出名單重大變動，由於中華藍隊胡瓏貿、馬建豪以及中華白隊蘇文儒、邱子軒都因傷勢退出，中華籃協稍早公布遞補人選，其中曾是PLG「選秀狀元」的外籍生阿拉薩，另外包括韓杰諭以及原本隸屬中華白隊的藍少甫將進入中華藍隊，至於中華白則補進本季在PLG職籃表現亮眼的李家慷以及UBA兩名年輕好手徐堂琪、曾信武。

此次瓊斯盃包括阿巴西、高錦瑋、林信寬、曾祥鈞以及雷蒙恩等國家隊主力班底都未參賽，不過中華藍隊仍有不少頂尖戰將壓陣，包括「台灣飛人」劉錚、當家主控陳盈駿，另外包括本季在中國CBA聯賽表現出色的林庭謙、林秉聖都決定參賽。

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另外包括高人氣的「賀家兄弟」賀丹、賀博也連續第3年參與瓊斯盃賽事，中華藍還囊括包括陳又瑋、謝亞軒、關達祐、周桂羽、蔡宸綱、高柏鎧、陳冠全、林正等本土職籃好手。

至於兩名主力鋒線胡瓏貿、馬建豪則宣佈因傷退出，中華隊補進200公分目前效力SBL聯賽台啤隊的外籍生阿拉薩，另外還有韓杰諭、藍少甫兩名本土長人助陣。

中華白隊方面，則包括不少年輕接班梯隊好手，包括谷毛唯嘉、陳將双、黃宙騏、林現惟、林彥廷、陳俊男、劉承勳、江均、葉惟捷、劉耕灝、蒲國倫、丁恩迪、劉耕灝、郭俊言。

原本隸屬中華白的蘇文儒、邱子軒同樣因傷退出，加上藍少甫被拉上中華藍，因此中華白補進李家慷、徐堂琪、曾信武。

值得一提的是，這也將是阿拉薩、李家慷首度披上中華隊戰袍，外籍生身份的阿拉薩，過去就被視為潛在的歸化人選，此次瓊斯盃可以測試他在國際賽場實力如何。至於本季在PLG賽場打出「生涯年」表現的李家慷，則終於首度獲得中華隊青睞，將在瓊斯盃舞台獻藝。

▲裕隆布蘭登、台啤劉孟竹、阿拉薩。（圖／籃協提供）

▲台啤外籍生球員阿拉薩，也首度入選瓊斯盃中華藍陣容。（圖／籃協提供）

關鍵字： 瓊斯盃李家慷阿拉薩台籃

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