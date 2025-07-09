阿拉薩瓊斯盃歸化「入學考」　陳盈駿、林庭謙讚積極度佳

▲阿拉薩此次參戰瓊斯盃，也成為中華籃協考慮歸化的人選之一。（圖／資料照）

記者杜奕君／新北報導

本屆瓊斯盃以遞補方式加入中華藍隊，曾為PLG職籃選秀狀元，目前在SBL籃球聯賽台啤效力的200公分內線長人阿拉薩，被中華籃協視為可能考慮的未來歸化球員之一。對此阿拉薩表示，「瓊斯盃對我來說是很大的挑戰，但我欣然接受，很開心能成為中華藍隊的一員，我知道進入這支球隊的意義，所以我非常興奮。」

由於中華隊歸化球員，也是當家中鋒高柏鎧遭遇左小腿骨瘀傷狀況，目前瓊斯盃是否能夠參賽狀況不明，且瓊斯盃官網已經將高柏鎧從球員名單中撤下。籃協日前也緊急找來外籍生球員阿拉薩入替，希望替中華藍隊增添內線戰力。

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阿拉薩表示，「加入中華藍隊大約1周，練習份量真的很重，我也還有很多東西需要學習，但隊友們都很樂意幫助我，我很期待成為中華隊的一員，也很開心能為這支球隊效力。」

現年23歲的阿拉薩，過去曾是PLG職籃「選秀狀元」，不過隨後並未入隊，而是以洋將身份轉戰當時仍是T1職籃的桃園台啤永豐雲豹，不過並未獲得出賽機會下，本季轉戰SBL聯賽的台啤效力，2024-25賽季例行賽能繳出12.8分、12.1籃板、1.5助攻、1.3阻攻。

對於阿拉薩的加入，中華藍的學長們也普遍給予正面評價，當家主控陳盈駿就表示，「阿拉薩雖然跟團隊還有點陌生，整體打法也還在適應中，不過他有很好的積極度。」

中華藍主力雙能衛林庭謙則認為，「阿拉薩能帶給團隊不錯的活力，他的身體素質好，攻防兩端應該都能給團隊幫助。」