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融合新北中信特攻籃球隊元素　中信新莊特色分行盛大開幕

▲融合新北中信特攻籃球隊元素，新莊特色分行盛大開幕。（圖／特攻提供）

▲融合新北中信特攻籃球隊元素，新莊特色分行盛大開幕。（圖／特攻提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

中國信託銀行今日（8日）舉行「中國信託 新莊特色分行」開幕儀式，嶄新據點融合在地特色與運動活力，不僅結合「新北中信特攻籃球隊」主場元素，更攜手鄰近的「台灣盲人重建院」，打造無障礙、友善共融的金融空間，落實「We are family」的品牌精神，成為金融服務創新與多元包容的示範據點。

中國信託新莊分行位於新莊體育館附近，空間設計靈感源自中信特攻主場，以「特攻基地」為主軸，將球隊元素與冠軍榮耀注入建築外觀及三層樓的空間中。包含外觀「凱旋門」設計、外牆整體包裝並融入吉祥物「Thunder 桑德」圖像；一樓入口的「勝利意象區」以2022-23賽季冠軍視覺，結合如拋彩帶般的燈光設計打造歡慶氛圍。

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▲融合新北中信特攻籃球隊元素，新莊特色分行盛大開幕。（圖／特攻提供）

二樓則仿造「球員休息室」與「戰情室」，設置戰術板、球員椅與球員視覺牆；三樓則展示全隊簽名球衣、冠軍獎盃與冠軍戒指，並設有「特攻小球場」與直播大螢幕，完整呈現中信特攻主場的熱血精神。全館以黃與藏青兩大隊色貫穿空間設計，顧客一走進分行就能感受運動與金融完美結合的創新氛圍，讓日常金融服務也能熱血沸騰！

「特攻無礙助攻、金融友善同行」今日開幕活動由中信育樂董事長－陳國恩親自領軍，中國信託個金執行長－楊淑惠，同時身兼中信特攻領隊，率領特攻隊長－林韋翰，及曾文鼎、謝亞軒、魏嘉豪等四位球星共襄盛舉，球員們除了前期投入宣傳影片拍攝，更參與開幕剪綵儀式，宣告友善金融及運動活力並融的新莊特色分行正式啟用。中國信託新莊分行不只是銀行，也是中信特攻的另一個主場。

▲融合新北中信特攻籃球隊元素，新莊特色分行盛大開幕。（圖／特攻提供）

關鍵字： 新北中信特攻新莊分行

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