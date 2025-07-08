「台灣飛人」劉錚休養兩個月　備戰瓊斯盃練到全身痠痛

▲「台灣飛人」劉錚此次再度為瓊斯盃中華藍隊披掛出擊。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜奕君／新北報導

第44屆雙北瓊斯盃男子組賽事，本周六（12日）將於新莊體育館正式點燃戰火，本次中華男籃「當家3巨頭」劉錚、陳盈駿、林庭謙再度攜手出擊，希望利用瓊斯盃調整為8月的亞洲盃男籃賽積極備戰。劉錚透露，「CBA賽季結束後，自己休息了大約兩個月時間，剛來到中華隊集訓還練到全身痠痛，目前仍在努力找回體能與場上感覺，希望全力為中華隊拚戰。」

國際賽幾乎無役不與的「台灣飛人」劉錚，此次瓊斯盃也再度點頭披掛上陣，並且和當家主控陳盈駿出任中華藍隊正、副隊長，加上另一位主力雙能衛林庭謙，搭配「齊天大聖」林秉聖，混血兄弟賀丹、賀博，中華隊後場主力核心雛型已經確定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲林庭謙日前飛往加拿大進行個人移地訓練。（圖／記者林敬旻攝）

劉錚透露，「賽季結束後，我個人大約休養調整了兩個月，剛來到中華隊集訓真的是練到全身痠痛，目前還在找回體能與球場感覺。」

劉錚強調，「這次瓊斯盃，許多好手因為傷勢困擾，加上賽季休息時間不夠而暫時休兵，但大家的目標很明確，就是為了接下來的亞洲盃積極備戰，只要有加入的球員，都會全力為中華隊奮戰效力。」

日前才赴加拿大移地訓練的林庭謙則表示，「這次再度回到中華隊，有點像是『重新複習』圖奇教練的戰術體系，現在就是努力把自己的身體狀況調整到備戰亞洲盃狀態。」

「台灣隊長」陳盈駿則表示，「自己還有些傷勢困擾，本周才開始進行5對5的全場對抗，但先前的休息調整不錯，接下來也是全力備戰亞洲盃。」

▲中華隊主控陳盈駿本周才開始展開5對5對抗訓練。（圖／記者林敬旻攝）