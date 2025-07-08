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台灣飛人看「宏國象」可能回歸　劉錚：返台打球還有很多要評估

▲瓊斯盃中華藍隊劉錚。（圖／記者林敬旻攝）

▲台灣飛人劉錚再次為中華男籃參戰瓊斯盃。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜奕君／新北報導

「台灣飛人」劉錚此次再度加入中華藍隊，參戰第44屆瓊斯盃賽事。中華隊大小國際賽事幾乎無役不與，但劉錚仍自嘲的說，「現在很多球迷恐怕已經不認識我了！」另外，針對近日經典人氣勁旅「宏國象」傳出有意回歸台灣籃壇，劉錚則強調，「當然會想來台灣打球，但還是要看整體狀況，也有很多事情需要評估。」

劉錚所屬的CBA上海大鯊魚，在季後賽早早淘汰，因此也讓這位沙場老將提早返台並獲得長達兩個月的休息時間。對於此次將再度率領中華藍隊在瓊斯盃征戰，劉錚笑說，「我離開台灣都有10年了，應該很多年輕球迷都不認識我了！」

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此次瓊斯盃中華藍、白兩隊都有「外籍生」身份的好手阿拉薩、丁恩迪加入助陣，也作為後續可能歸化人選，對此劉錚則表示，「多一些歸化球員，因應不同的對手，就能有不同的選擇來幫助球隊，我認為不是壞事。」

至於近期台灣籃壇最火熱話題，傳奇人氣勁旅「宏國象」可能回歸，是否會影響劉錚未來返台打球意願？目前和上海男籃仍有合約的劉錚表示，「我自己還是會看整體狀況，要評估的事情很多，當然會想要回來台灣打球，但如果真的要回來，考慮的面向也會比較多。」

▲瓊斯盃中華藍隊劉錚。（圖／記者林敬旻攝）

▲劉錚認為是否返台打球仍有許多面向需要評估。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： 劉錚台灣飛人瓊斯盃宏國象台籃

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