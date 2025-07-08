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高人氣賀丹、賀博再戰瓊斯盃　主帥圖齊大讚：中華男籃全能球星

▲瓊斯盃中華藍隊賀博、賀丹。（圖／記者林敬旻攝）

▲賀丹、賀博兄弟檔連續第3年返台代表中華男籃參加瓊斯盃。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜奕君／新北報導

第44屆雙北瓊斯盃男子組賽事將於本週六（12日）展開，其中高人氣的台美混血「賀家兄弟」賀丹、賀博，也將連續第3年代表中華男籃出賽。賀丹與賀博也高機率將續戰8月亞洲盃男籃賽，賀博強調，「我和哥哥的目標很明確，就是要變成很強的球員，主宰整個賽事。」中華男籃總教練圖齊則強調，「賀博就是中華隊的全能球星！」

賀丹與賀博連3年返台參與瓊斯盃，兄弟倆也是連續第2年加入以國家隊主力為班底的中華藍隊，目標就是在8月亞洲盃男籃賽，為中華隊拚出佳績。

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哥哥賀丹表示，「圖齊總教練非常注重細節，而我也是這樣的球員，雖然剛開始確實有點困難，但長時間磨合後，就越來越懂教練要什麼。也希望透過這次的瓊斯盃，更了解自己該加強些什麼。另外也很榮幸認識更多新的球員，大家人都很好，我們每天都越來越熟悉。」

賀博則說，「我知道圖齊總教練對我們期待很高，我們也應該要有能力去承擔這一切，我跟哥哥的目標就是要變成很強的球員，不管瓊斯盃或是亞洲盃，我們都要贏得勝利並且主宰賽事。現在的重點就是每一天的訓練都要更進步，知道怎樣可以讓自己更好。」

中華隊主帥圖齊則說，「賀丹、賀博這次回到台灣，不論身體能力或心理素質都變得更強，除了球場上的表現，我認為他們對於比賽的專注力也更好了。」

談到賀博在NCAA新人賽季，就以場均14.6分、4.1籃板、1.8助攻，拿下常春藤聯盟年度最佳新秀，圖齊認為，「賀博在場上可以做到很多事，我完全不意外他在新秀賽季就能有此表現，他就是中華隊的全能球星。」

不過圖齊也點出，「在去年瓊斯盃就打出不錯表現後，賀博在本次瓊斯盃一定會面對更多針對性防守，可以預期對手會使出更多身體對抗，因此我們在練習時也特別針對他該如何突破包夾，或是在對手緊迫盯人下，仍能順利運作戰術。」

▲瓊斯盃中華藍隊賀博。（圖／記者林敬旻攝）

▲賀博持續成長，讓中華男籃主帥圖齊大讚是全能球星。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： 賀丹賀博瓊斯盃圖齊台籃

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