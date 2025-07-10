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瓊斯盃菜鳥還有他　谷毛唯嘉喊話：要讓主帥圖齊記住我

▲獵鷹飛雷神、谷毛唯嘉、謝宗融，勇士金恩。（圖／PLG提供）

▲獵鷹主控谷毛唯嘉首度參戰瓊斯盃。（圖／PLG提供）

記者杜奕君／台北報導

2024-25賽季個人表現回升，獲得PLG職籃年度第一隊肯定的台南台鋼獵鷹控衛谷毛唯嘉，此次也獲得青睞入選瓊斯盃中華白隊。不過這卻是他生涯首次參戰瓊斯盃，25歲的他笑稱自己雖然是菜鳥，但已經是白隊「第二老」。谷毛唯嘉強調，「能重返中華隊，對自己來說就是一種跳脫舒適圈的概念，也希望能夠讓中華隊主帥圖齊留下深刻印象記住我！」

本季平均繳出10分、2.4籃板、5.9助攻、1.3抄截，谷毛唯嘉不僅獲得聯盟年度第一隊肯定，此次也受到青睞加入瓊斯盃中華白隊效力。

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過去曾兩度入選中華隊參與亞洲盃資格賽、奧運男籃資格賽亞洲區預選賽（中華隊最終因疫情未參賽），但這卻是谷毛唯嘉生涯首度參與「台籃夏日盛宴」瓊斯盃，也讓谷毛唯嘉笑稱，「很開心，首次能打瓊斯盃既緊張又期待。」

谷毛唯嘉也說，「我自己認為，能被國家隊選上都是一種肯定，在休賽季能帶給自己更大的挑戰與刺激，來到中華隊也是一種跳脫舒適圈的概念。」

談到此次瓊斯盃目標，谷毛唯嘉則透露，「來到中華白隊，還是希望能讓中華隊總教練圖齊能夠記住我，首次參與他的戰術體系，剛開始集訓首周確實有點不適應，但接下來我希望能用表現讓他留下深刻印象。」

此次圖齊雖然是瓊斯盃中華藍總教練，中華白則由楊宜峰擔綱主帥，不過藍、白兩隊訓練都由圖齊來主導，以便統整團隊觀念及戰術體系。

2024年就和母隊獵鷹完成續約，谷毛唯嘉談到昔日高中、大學時期的學弟高錦瑋日前和桃園台啤永豐雲豹簽下7年長約時表示，「合約這種事情就是天時地利人和，我不會拿來比較，因為永遠比不完，想太多反而不好。」

關鍵字： 谷毛唯嘉瓊斯盃中華白圖齊台籃獵鷹

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