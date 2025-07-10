快訊／林昀儒、鄭怡靜捷報！　美國大滿貫賽強勢挺進混雙4強

▲美國大滿貫賽，台灣「黃金混雙」林昀儒、鄭怡靜強勢挺進4強。（圖／翻攝自WTT世界乒聯）

記者杜奕君／綜合報導

台灣桌球「黃金混雙」組合林昀儒、鄭怡靜，10日在WTT大滿貫賽美國站混雙8強戰出賽，碰頭日本組合，也是大會第4種子松島輝空、張本美和，林昀儒與鄭怡靜開賽氣勢如虹，不過隨後日本組合也開始發揮，最終台灣組合以11比5、12比10、8比11、9比11、11比7，歷時47分鐘情況下，台灣黃金混雙3比2挺進混雙4強。

「小林同學」林昀儒此次美國大滿貫賽「3線出擊」，稍早才在男單以12比10、11比4、5比11、3比11、11比6，驚險擊敗20歲的香港小將陳顥樺，挺進男單16強。

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來到混雙8強戰，首局小林和學姊氣勢如虹，不給對手機會，穩紮穩打以11比5強勢拿下。

第2局雙方攻勢都開始加溫，林昀儒、鄭怡靜持續領先，但連續錯過5個局點，被對手追到10比10，但林昀儒、鄭怡靜隨後連拿關鍵兩分，12比10連下兩城。

不過日本組合在第3局迅速回穩，率先搶下兩個局點後，一次大膽的發長球攻勢，讓松島輝空、張本美和關鍵時刻連拿4分，搶下此局勝利。

來到第4局，雙方身手都熱開情況下，攻勢互不相讓，但台灣黃金混雙組合展現默契，雙方連續纏鬥情況下，林昀儒一次要命回球掛網，讓對手率先搶下兩個局點，最終松島輝空、張本美和11比9拿下，雙方前4局打完戰成2比2平手。

第5局開打後，松島輝空與張本美和又是取得4比3領先，林昀儒、鄭怡靜喊出暫停調整，利用松島輝空回球失誤，台灣黃金混雙連下兩城拿回7比5領先。隨後林昀儒與鄭怡靜10比6取得4個賽末點，最後利用對手一次回球幸運掛網，11比7拿下，最終總局數3比2，歷時47分鐘苦戰，順利挺進美國站混雙4強。

林昀儒表示，「開局打得非常不錯，2比0領先，雖然隨後遇到一些亂流被追成2比2，但我們堅持住了。」

鄭怡靜則表示，「接下來4強戰將對上大會第2種子，南韓組合林鐘勳、申裕斌，還是會好好準備，全力以赴的應戰。」