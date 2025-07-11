中華女籃亞洲盃12人名單出爐　「換帥風暴」總教練歐森未隨隊

▲中華女籃今日飛往深圳備戰本屆亞洲盃。（圖／Double Pump 女子籃球誌提供）

記者杜奕君／綜合報導

中華女籃11日啟程前往深圳，備戰將於本周日開打的亞洲盃女籃第二級賽事。中華籃協也終於正式公佈此次12位正選國手名單。至於昨日傳出「陣前換帥」的離奇狀況，籃協方面則並未進一步說明，僅表示「處理中」，但總教練歐森今日確實並未隨隊前往深圳，預計12日瓊斯盃男子組開打時，將向外界說明目前狀況。

根據籃協公布資訊，此次亞洲盃第二級賽事，中華女籃12人名單包括彭詩晴、彭曉彤、徐詩涵、林育庭、黃鈴娟、陳薇安、林文佑、廖瑋晴、韓雅恩、黃湘婷、陳晏宇、卓敬。

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至於先前瓊斯盃代表中華女籃出賽的可能歸化人選庫克斯，此次則確定無法代表中華女籃效力，未來是否能完成歸化手續，也仍充滿未知數。

而外界最關心的總教練歐森驚傳在瓊斯盃後遭到「撤換」一事，籃協副秘書長張承中僅以簡訊方式回覆媒體表示，「剛剛送機，女籃狀況ok，請別擔心。」

另外張承中也寫下，「歐森事，處理中，盡快向大家說明。」據了解，張承中將在明天瓊斯盃男子組開打時，統一向媒體說明目前女籃總教練狀況。

▲中華女籃本次亞洲盃12人國手名單出爐。（圖／籃協提供）