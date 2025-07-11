台灣雙職籃首次實質選手交易　戰神將王律翔送往獵鷹「換現金」

▲戰神將射手王律翔以跨聯盟交易送往獵鷹，最終換回現金。（圖／戰神、獵鷹提供）

記者杜奕君／綜合報導

台灣雙職籃PLG、TPBL11日出現首次跨聯盟首次實質選手交易，台北台新戰神將射手王律翔送往台南台鋼獵鷹換回現金，獵鷹本土戰力則再添好手助陣。王律翔則喊話希望和谷毛唯嘉以及白薩合作，並讚賞兩人自律態度。

台新育樂今宣布，以現金方式將球員王律翔交易至台南台鋼獵鷹。王律翔自2024-25賽季加入戰神期間，憑藉外線投射能力與拚勁，帶動團隊攻守能量，球團感謝律翔的努力與投入，並祝福他未來能在籃球道路上持續成長。

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王律翔本季例行賽出賽25場，替補登場時能有效改變比賽節奏，在防守端施加壓力。1月18日對戰攻城獅時繳出個人單場新高20分，另有2助攻、4抄截，三分球5投4中、命中率高達80%，展現優異的外線把握度。

台新育樂總經理林祐廷肯定他隨時做足準備扮演團隊所需角色的專業態度，同時讚賞其場下對自我的高度要求與自律精神，並表示，「感謝律翔的付出，期許他能在新的舞台上延續拚勁、發揮所長。」

台鋼獵鷹表示，此次與台新戰神的交易，不僅是兩大聯盟首次實質選手交易，也象徵未來雙方合作的開端，具有重要意義。球團看中王律翔的外線投射與拉開場上空間的能力，期望他能為球隊帶來更多進攻選項。球隊也將持續積極補強陣容，盼透過這筆交易進一步提升後場深度與戰術多變性，為球迷帶來更精彩的比賽內容。

王律翔表示，對於能加盟台鋼獵鷹感到「很興奮也很期待」，希望能在新賽季幫助球隊取得更好的成績。他認為台鋼獵鷹是「非常有紀律、擁有明確的文化與方向」的球隊，期待融入這樣的環境。談到場上優勢，他強調自己的外線投射、防守能力與隊友的溝通，並希望能「在場上帶來更多能量」。

他也特別提到最期待合作的隊友是谷毛唯嘉和白薩，讚賞兩人一向的自律與認真，「谷毛非常擅長幫隊友製造機會、找尋空檔，很期待與他的配合；而我和白薩在UBA時期曾短暫合作過，但那季他受傷沒打完整，特別期待能再次同隊。」展望新賽季，王律翔表示，希望能找回場上的自信，展現比以往更好的表現，幫助球隊爭取勝利。



