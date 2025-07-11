震撼彈！中華女籃亞洲盃陣前換帥　總教練歐森驚傳下台

▲今天下午將出征亞洲盃的中華女籃，傳出總教練歐森遭到撤換。（圖／籃協資料照）

記者杜奕君／台北報導

中華女籃將於今（11日）啟程前往中國深圳，參與亞洲盃女籃第二級賽事，力拚奪冠才能重返亞洲第一級舞台。不料出征前夕卻爆出震撼彈，傳出中華隊主帥歐森（Michael Olson）無預警遭到撤換，且不會隨隊前往深圳，球隊兵符將改由原助理教練邱啟益接手負責本次亞洲盃女籃第二級賽事實際執教及調度。

由於2023年亞洲盃，中華女籃創下隊史最差第8名成績，史無前例遭降至亞洲第二級賽事，根據現行FIBA規則，必須在第二級賽事奪冠，下屆亞洲盃才能重返第一級戰場。

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中華女籃為了重回一級，找來美籍總教練歐森出任總教練，先前東亞資格賽也順利出線。不過日前剛剛落幕的瓊斯盃，以亞洲盃國手為主體的中華藍隊，最終卻僅拿下第4名，整體名次甚至不如拿下第3名的世大運培訓隊，雖然在賽事最終戰擊敗日本女籃，但該役開打前，日本早已確定奪冠封后。

回顧本次瓊斯盃，中華女籃不僅在「藍白內戰」以3分之差輸給年輕世代組成的中華世大運培訓隊，甚至在面對南韓之戰慘輸30分之多，歐森整體執教功力以及場上應變能力，確實受到不小質疑。

據了解，中華女籃幾乎篤定將面臨「陣前換帥」狀況，預計今日下午出發深圳的中華女籃，雖然歐森仍將「掛名」總教練，但高機率將不會隨隊出征此次亞洲盃第二級賽事，球隊實際訓練及執教工作，將有望由原助理教練邱啟益接下。

此次亞洲盃女籃第二級賽事，中華女籃小組賽被分在A組，將在13日交手大溪地、14日碰頭印度，15日則對上哈薩克，至於B組則包括伊朗、泰國、蒙古以及庫克群島。中華隊目標將是拿下分組第一，先挺進19日開打的4強戰，最後在20日冠軍賽拿下本屆亞洲盃女籃第二級冠軍，就能順利重返第一級賽事行列。

目前傳出在瓊斯盃結束後，歐森就啟程前往香港，辦理入境中國的相關簽證手續，但中華女籃陣前換帥消息傳出後，中華籃協對此事件尚未有正式回應，且此次賽事出征的12位國手名單，籃協方面目前也並未公告。

▲中華女籃本次必須拿下亞洲盃第二級冠軍，才能重返第一級賽場。（圖／籃協提供）