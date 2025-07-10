東京夏季聽奧11月15日登場　中華隊共78位好手參賽

▲2025年第25屆夏季達福林匹克運動會，將於11月15日至26日於日本東京舉行。（圖／體育署提供，下圖同）

記者杜奕君／台北報導

2025年第25屆夏季達福林匹克運動會（聽障奧運會）將於11月15日至26日在日本東京舉行，中華隊已完成備戰並公布陣容。今年我國派出11個運動種類，共計20位教練與78位選手出征，目標延續上屆佳績。

回顧2021年聽障奧運，我國代表隊共派出51名選手參賽，斬獲3金13銀14銅，累計30面獎牌，創下歷屆第二佳成績，僅次於2009年台北主辦時的33面獎牌。本屆台灣代表隊涵蓋田徑、游泳、射擊、桌球、羽球、網球、保齡球、籃球、空手道、跆拳道及定向越野等11個運動種類，陣容中包括多位上屆奪牌選手。

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其中，上屆奪金的網球好手林家文、田徑選手許樂，以及保齡球名將謝盛福和陳建豪均在名單之中。此外，男子桌球團體賽銀牌得主楊榮宗、王顗翔、盧仕杰與郭岳東，女子羽球雙打銀牌組合沈彥汝、范榮玉，以及田徑項目連續三屆奪牌的許安誼（女子標槍）、陳重宇（男子撐竿跳）等菁英選手，也將為中華隊爭奪獎牌。

中華隊此次展現世代交替的成果，年輕化政策初見成效。16名曾參與潛力新秀培育計畫的選手正式進入國家隊，其中包括年僅16歲、來自新竹高商的游泳新星李翊菱；上屆以18歲初登國際賽場便摘下男子10公尺空氣手槍銅牌的射擊好手許明睿。

另外在今年全中運男子100公尺項目中刷新全國聽障紀錄的田徑新秀危宇澤；以及於2024年世界聽障青年運動會及亞太聽障運動會分別在400公尺項目奪牌的田徑新星陳昀暄，皆成為備受矚目的明日之星。