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高錦瑋的支援來了　「Michael」曹薰襄加盟台啤永豐雲豹

▲雲豹11日宣布以3年合約簽下曹薰襄。（圖／雲豹提供）

▲雲豹11日宣布以3年合約簽下曹薰襄。（圖／雲豹提供）

記者杜奕君／綜合報導

台啤永豐雲豹今(11日)宣布，以3年合約簽下本土即戰力後衛「Michael」曹薰襄，新賽季將與高錦瑋、林信寬扛起本土後場大旗，雲豹營運長顏行書表示，「過去一季我們後場人手比較短缺，曹薰襄很符合我們所需的球員類型，他在場上展現的能力與無懼精神，更是我們想要招募他的關鍵，期待曹薰襄的到來可以讓後場組合更加強悍！」

曹薰襄過去兩季效力台北台新戰神，並在2023-24賽季繳出場均9.8分、4.5助攻、2.8籃板成績，入圍該年聯盟年度進步獎，更幫助球隊闖進總冠軍賽，對於他的個人特色與球風，顏行書說，「去年與戰神的總冠軍系列賽中，我們就對曹薰襄的攻防表現印象深刻，無論先發還是替補，他都做得非常稱職，加上他好勝心非常強，很符合雲豹球隊文化，我們期待他加入之後，與高錦瑋的後場組合能有很好的化學效應。」

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曹薰襄在2022年透過選秀加入台啤英熊，如今「鳳還巢」回到熟悉的訓練場地，更將與前隊友黃鎮、王皓吉等人再續前緣，他說，「回歸台啤體系心情上是蠻開心跟興奮的，因為兜了一圈又回到最初的地方、最初的球場，之前也跟鎮哥他們磨合了一季，彼此都蠻熟悉的，所以我真的非常期待能跟前隊友們再一起合作。」

目前曹薰襄正陪母親回越南探親，返台後就將向球隊報到並投入訓練，他很期待與高錦瑋、林信寬等新生代好手征戰新賽季，更希望和他們一起交流技術與日常訓練細節，激發出不一樣的火花，他說，「感謝球團對我的肯定，新賽季首要目標就是幫助球隊贏球，希望有更多球迷一起進場為我加油！」
 

關鍵字： 曹薰襄雲豹TPBL台籃

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