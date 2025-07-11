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快訊／賴清德點名台灣職籃　大讚「宏國象」重出江湖是好事

▲世大運授旗典禮，總統賴清德、丁華恬、林信寬、游艾喆。（圖／記者杜奕君攝）

▲總統賴清德今日在世大運授旗典禮上，公開表態樂見宏國象回歸台灣籃壇。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／高雄報導

2025萊茵魯爾世界大學運動會將於7月16日至27日正式展開，總統賴清德11日也親赴國家運動訓練中心，為此次世大運中華代表團選手進行授旗儀式，並預祝代表隊旗開得勝。賴清德也特別點名台灣職籃，還提到日前傳出將重啟運作的「宏國象」籃球隊，直言宏國重出江湖將是好事，也盛讚總教練熱門人選李忠熙當年的神射功夫，令人印象深刻。

賴清德總統今日親自南下，來到國訓中心為此次世大運中華健兒們進行授旗儀式，賴清德除了頒發加菜金，也預祝選手旗開得勝。

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賴清德表示，「上屆成都世大運，台灣最終獲得10金17銀19銅，總共46面獎牌，締造境外最佳紀錄。巴黎奧運2金5銅也是史上次佳成績，加上世界棒球12強賽勇奪金牌，可說讓世界看見了台灣。」

「本次世大運包括桌球高承睿、游泳王冠閎、體操丁華恬、田徑張博雅以及陳彩娟等好手都將代表國家出征，代表團也將在德國增設中繼站，希望讓選手無後顧之憂，做選手的堅實靠山。接下來9月9日運動部成立，希望讓運動成為全民生活的一部分。」賴清德如此說道。

另外，賴清德也特別點名日前傳出將重啟的「宏國象」籃球隊，他表示，「聽說林鴻道主席將讓宏國象重出江湖，這讓我非常高興，也期待看見當年的亞洲神射手李忠熙能夠來台執教。」

▲林鴻道喊話將重啟宏國籃球隊，前亞洲第一神射手李忠熙將是總教練不二人選。（圖／記者杜奕君攝）

▲宏國象日前傳出可能重啟，連總統賴清德都點名支持。（圖／記者杜奕君攝）

關鍵字： 賴清德宏國象台籃職籃

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