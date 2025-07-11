陳子威喊話帶世大運中華男籃「勇闖8強」　游艾喆扛隊長勇於挑戰

▲本次世大運中華男籃喊話拚進8強，隊長則由游艾喆擔綱。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／高雄報導

將於台灣時間7月16日正式於德國展開的2025萊茵魯爾世界大學運動會，此次中華世大運男籃也由UBA政大「5冠教頭」陳子威執掌兵符。陳子威也喊出「挺進8強」拚出隊史最佳戰績的目標。此次扛起隊長重任的旅日職籃好手游艾喆，則喊話希望扮演教練與球員之間的溝通橋樑，也要為8強目標努力奮戰。

上屆成都世大運，中華男籃寫下隊史最佳的第11名成績，並在預賽有打敗地主中國男籃佳作，當時就是陣中一員的游艾喆，此次則是連續第2屆參與世大運賽事。

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游艾喆此次則是扛起隊長重任，並與恩師陳子威合作，此次陣中還包括林信寬、陳范柏彥、李允傑以及王凱裕等職業好手，另外也包括宋昕澔在內多位UBA大專菁英，也讓主帥陳子威喊出要以挺進8強為目標。

陳子威表示，「中華男籃是第6度參戰世大運，去德國參賽是很不容易的機會，雖然8強目標難度很高，但團隊一路集訓下來，整體狀態是往上走的，我對整合狀況有信心，所以目標訂得高一點，希望大家能做到最好。」

游艾喆則表示，「集訓備戰一度時艱，大家的默契明顯提升，也更進入狀況了，威哥一直提醒我們要為國爭光，8強目標當然是去拚去挑戰。」

此次小組賽中華隊也將強碰地主德國，游艾喆笑說，「這是一次很好的曝光機會，上屆我還是學弟的角色，這次當隊長也比較有經驗，希望能成為團隊的助力，讓教練與球員的溝通能夠更好。」

▲游艾喆日前才率隊在佛光盃全勝封王，個人也當選本屆MVP。（圖／三好體協提供）