運動雲

>

陳子威喊話帶世大運中華男籃「勇闖8強」　游艾喆扛隊長勇於挑戰

▲世大運授旗典禮，總統賴清德、丁華恬、林信寬、游艾喆。（圖／記者杜奕君攝）

▲本次世大運中華男籃喊話拚進8強，隊長則由游艾喆擔綱。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／高雄報導

將於台灣時間7月16日正式於德國展開的2025萊茵魯爾世界大學運動會，此次中華世大運男籃也由UBA政大「5冠教頭」陳子威執掌兵符。陳子威也喊出「挺進8強」拚出隊史最佳戰績的目標。此次扛起隊長重任的旅日職籃好手游艾喆，則喊話希望扮演教練與球員之間的溝通橋樑，也要為8強目標努力奮戰。

上屆成都世大運，中華男籃寫下隊史最佳的第11名成績，並在預賽有打敗地主中國男籃佳作，當時就是陣中一員的游艾喆，此次則是連續第2屆參與世大運賽事。

[廣告]請繼續往下閱讀...

游艾喆此次則是扛起隊長重任，並與恩師陳子威合作，此次陣中還包括林信寬、陳范柏彥、李允傑以及王凱裕等職業好手，另外也包括宋昕澔在內多位UBA大專菁英，也讓主帥陳子威喊出要以挺進8強為目標。

陳子威表示，「中華男籃是第6度參戰世大運，去德國參賽是很不容易的機會，雖然8強目標難度很高，但團隊一路集訓下來，整體狀態是往上走的，我對整合狀況有信心，所以目標訂得高一點，希望大家能做到最好。」

游艾喆則表示，「集訓備戰一度時艱，大家的默契明顯提升，也更進入狀況了，威哥一直提醒我們要為國爭光，8強目標當然是去拚去挑戰。」

此次小組賽中華隊也將強碰地主德國，游艾喆笑說，「這是一次很好的曝光機會，上屆我還是學弟的角色，這次當隊長也比較有經驗，希望能成為團隊的助力，讓教練與球員的溝通能夠更好。」

▲世大運中華男籃在本屆佛光盃以全勝強勢封王，游艾喆拿下男子組MVP。（圖／三好體協提供）

▲游艾喆日前才率隊在佛光盃全勝封王，個人也當選本屆MVP。（圖／三好體協提供）

關鍵字： 世大運中華男籃陳子威游艾喆台籃UBA

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

賴清德與「體操精靈」相見歡　丁華恬秀後拔腿就怕踢到總統

賴清德與「體操精靈」相見歡　丁華恬秀後拔腿就怕踢到總統

中華女籃亞洲盃12人名單出爐　「換帥風暴」總教練歐森未隨隊

中華女籃亞洲盃12人名單出爐　「換帥風暴」總教練歐森未隨隊

台灣雙職籃首次實質選手交易　戰神將王律翔送往獵鷹「換現金」

台灣雙職籃首次實質選手交易　戰神將王律翔送往獵鷹「換現金」

高錦瑋的支援來了　「Michael」曹薰襄加盟台啤永豐雲豹

高錦瑋的支援來了　「Michael」曹薰襄加盟台啤永豐雲豹

快訊／賴清德點名台灣職籃　大讚「宏國象」重出江湖是好事

快訊／賴清德點名台灣職籃　大讚「宏國象」重出江湖是好事

震撼彈！中華女籃亞洲盃陣前換帥　總教練歐森驚傳下台

震撼彈！中華女籃亞洲盃陣前換帥　總教練歐森驚傳下台

東京夏季聽奧11月15日登場　中華隊共78位好手參賽

東京夏季聽奧11月15日登場　中華隊共78位好手參賽

14位馬拉松百傑菁英跑者齊聚　分享突破自我再掀競速革命

14位馬拉松百傑菁英跑者齊聚　分享突破自我再掀競速革命

200顆鑽石、總重5克拉　林書豪獲得TPBL專屬打造MVP紀念戒

200顆鑽石、總重5克拉　林書豪獲得TPBL專屬打造MVP紀念戒

林昀儒「一日三戰」全贏了　攜手高承睿闖美國大滿貫賽男雙8強

林昀儒「一日三戰」全贏了　攜手高承睿闖美國大滿貫賽男雙8強

【滿池殘骸】颱風狠掃！數百片光電板翻船 震撼空拍曝 #嘉義

熱門新聞

桃猿誤發文釀公關危機　今還原始末再度致歉！啟動三大改善措施

亞錦賽中華隊預賽與韓國同組　日本培訓名單「中華隊剋星」入列

「嘿，是你！」魔鷹差點沒認出鄭浩均　下一打席回應查克拉暗號

震撼彈！中華女籃亞洲盃陣前換帥　總教練歐森驚傳下台

詹皇與湖人關係出現裂痕？美媒瘋狂交易構想送他到馬刺組3巨頭

兄弟莎菈教練講台語「卡緊欸啦！」成話題　賣萌回眸一笑超圈粉

讀者回應

﻿

熱門新聞

1桃猿誤發文釀公關危機　今還原始末

2亞錦賽中華隊預賽與韓國同組

3 是你！魔鷹險沒認出火影盟友鄭浩均

4中華女籃出征亞洲盃　主帥歐森遭撤換

5美媒瘋狂交易構想送詹皇到馬刺組3巨頭

最新新聞

1范國宸扛生涯首發再見轟直呼像做夢！

2再見轟！鋒總淡定　曝富藍戈續投原因

3范國宸9局再見全壘打！悍將氣走台鋼

4世大運中華男籃　陳子威喊拚進8強

5兄弟莎菈教練講台語「卡緊欸啦！」

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【太暖了】 #李多慧 遇球迷抗議溫柔安撫：不要生氣～

李珠珢大爆改齊短髮亮相！　熱跳《Good Thing》辣翻全場

李多慧應援遇球迷激動抗議　溫柔甜笑安撫：不要生氣！

【李珠珢氣噗噗】密謀一起眨眼撒嬌 #南珉貞 #李雅英 馬上逃跑XD

富邦三本柱密謀一起眨眼撒嬌　姐姐們逃跑獨留李珠珢氣噗噗

#柴犬 沒在理颱風！馬路淹水也要 #小跳步 去尿尿 #凱米颱風

見「小男孩買麵包」錢不夠 木村拓哉暖救援！

【只要我在沒人需要支援收銀】結帳哥神手速俐落掃條碼XD

【免費食材get】彰化淹水見吳郭魚在游...媽媽煎上桌全家看傻XD

水炸彈舞台秒變戰場！ 李泳知被水噴「當場就報仇」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366