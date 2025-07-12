透納轉戰公鹿　最大感想竟是不用再被字母哥肘擊

▲透納暢談轉戰公鹿的心路歷程。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2024-25賽季才剛剛幫助印第安那溜馬打入NBA年度總冠軍賽，效力印城長達10季，並兩度拿下聯盟阻攻王的長人透納（Myles Turner），卻選擇在休賽季以4年1.07億美元，折合台幣約31億的天價轉戰密爾瓦基公鹿。透納今日受訪時暗指與溜馬球團在理念上出現分歧，是轉隊最大主因，並強調加入公鹿不用再和「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）對抗肉搏，成為隊友是很難得機會。

公鹿12日為透納舉行正式加盟記者會，暢談轉戰密爾瓦基的心路歷程，其中談到離開溜馬的決定時，透納強調，「我認為我和溜馬在某些理念上，確實出現了不一致的狀況，因此向前邁進對我來說是最好的決定與選擇。」

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透納也直言，加入公鹿並非只因為合約價格，而是看重球隊的競爭力，以及自己在團隊中能扮演的重要角色。

談到將和公鹿王牌球星，兩屆年度MVP得主安戴托昆波合作，透納幽默表示，「我真的受夠了每次和安戴托昆波對抗時，被他用手肘和肩膀撞擊胸口，能成為他的隊友機會難得，他也許就是史上最偉大的球員之一，我對他的打法相當熟悉，以後我們一定會有更好的默契。」

現年29歲的透納，在2024-25賽季平均繳出15.6分、6.5籃板、1.5助攻、2阻攻，還能以高達39.6％的三分球命中率，每場投進2.2顆三分球。