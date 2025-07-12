日本職籃隊友被NBA發展聯盟選中　游艾喆喊話想挑戰更高層級

▲游艾喆的隊友長谷川比源此次也在瓊斯盃參賽名單，日前被NBA發展聯盟球隊選中。（圖／取自長谷川比源IG）

記者杜奕君／高雄報導

日本職籃B.League又有潛力新星被NBA看上！NBA聯盟旗下所屬發展聯盟G-League日前進行國際球員選秀，現年僅20歲，身高202公分的日本職籃滋賀湖泊新星前鋒長谷川比源被紐約尼克旗下發展聯盟球隊挑中。對此，與長谷川比源在日本職籃同隊的台灣旅外好手游艾喆，也透露已經獻上祝福，游艾喆喊話表示，「如果準備好自己，未來也可能挑戰不同層級聯賽。」

本次再度入選2025德國萊茵魯爾世大運，身為中華世大運男籃主力控衛的游艾喆，11日隨代表團參與本屆授旗典禮，游艾喆此次不僅擔任男籃隊長，總教練也喊話將以挺進8強，創造世大運男籃最佳參賽成績為目標。

[廣告]請繼續往下閱讀...

值得一提的是，游艾喆在2024-25賽季加入日本職籃滋賀湖泊隊效力，他的隊友長谷川比源，日前在NBA旗下發展聯盟G-League的國際選秀上，在首輪第10順位被紐約尼克旗下的G聯盟球隊韋斯特徹斯特尼克挑中，有機會展開旅美生涯。

在選中長谷川比源後，韋斯特徹斯特尼克將涉權交易給底特律活塞旗下所擁有的G-League球隊摩托城巡行，而長谷川比源此次也有入選本屆瓊斯盃日本男籃陣容，是否影響本屆瓊斯盃參賽狀況，也將值得後續觀察。

游艾喆談到自己本季隊友，已經獲得NBA發展聯盟體系注意時表示，「長谷川比源有很好的能力，我很替他感到開心，也有傳訊息恭喜他，希望他能把握這次的機會追夢。」

至於自己未來是否也有心挑戰更高層級舞台，游艾喆則說，「重點還是先準備好自己，未來才能挑戰不同層級的聯賽。」

▲游艾喆給予長谷川比源滿滿祝福。（圖／記者杜奕君攝）