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為拚世大運放棄瓊斯盃　林信寬要展現當家得分砍將威力

▲世大運中華男籃，陳范柏彥、游艾喆、林信寬。（圖／三好體協提供）

▲世大運中華男籃此次將由林信寬扮演主力得分要角。（圖／三好體協提供）

記者杜奕君／高雄報導

2025德國萊茵魯爾世大運，中華男籃喊出「前進8強」目標，希望寫下隊史最佳參賽成績。其中隸屬TPBL職籃桃園台啤永豐雲豹的「金牌狀元」林信寬，也加入此次陣容效力。林信寬透露，「世大運像是『小奧運』，雖然放棄參加瓊斯盃有點可惜，但我希望有更多上場機會，總教練陳子威也定位我是主要得分手，希望能展現給大家看。」

年僅23歲的林信寬，曾在杭州亞運幫助中華隊奪下史無前例3對3男籃金牌榮耀，在踏上職籃舞台後，也成為雲豹陣中不可或缺戰力，日前才剛與球隊完成5年續約，此次則和包括游艾喆、陳范柏彥在內多位好手，共同代表中華隊出征世大運。

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林信寬表示，「應該說先前就參加過亞運，所以心態上比較穩定，雖然放棄瓊斯盃有點可惜，但我也希望能夠上場打球，多多吸收比賽經驗，加上自己也沒去過德國，趁年輕多打比賽多出去看看。」

對於此次加入世大運中華男籃，林信寬笑說，「因為大家的年紀都差不多，打法就是一直跑轟，不像職業賽可能還會有陣地戰進攻，其實訓練上滿累的。但還是很感謝總教練陳子威招募我，他也希望我扮演球隊的得分主力，因為我的強項就是投籃，當然希望幫助球隊得越多分越好。」

日前在與雲豹續約記者會上，林信寬收到了球團精心準備的「Switch 2」電玩遊戲主機，他笑說這次世大運一定會帶著去德國，在休息時能夠打發時間，也和隊友紓壓、增進默契。

▲世大運授旗典禮，總統賴清德、丁華恬、林信寬、游艾喆。（圖／記者杜奕君攝）

▲林信寬今日出席世大運授旗典禮。（圖／記者杜奕君攝）

關鍵字： 林信寬世大運雲豹台籃瓊斯盃

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