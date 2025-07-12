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快訊／鏖戰62分鐘不敵張本智和　林昀儒美國大滿貫賽無緣4強

▲▼美國大滿貫賽，林昀儒。（圖／翻攝自微博／WTT世界乒聯）

▲林昀儒美國大滿貫賽男單8強戰不敵張本智和，無緣挺進本屆4強。（圖／翻攝自微博／WTT世界乒聯）

記者杜奕君／綜合報導

台灣「桌球一哥」林昀儒，12日在2025WTT大滿貫賽美國站賽事男單八強戰，遭遇日本強敵張本智和，林昀儒與張本智和一路鏖戰，但最終仍以12比10、10比12、9比11、12比10、4比11、10比11，讓張本智和最終4比2拿下此戰，挺進本次美國站男單4強。

張本智和目前世界男單排名高居第4位，林昀儒則排在世界第8位，此戰再度於美國拉斯維加斯的紐奧良體育館舉行，兩人生涯交手也由張本智和以6勝3敗暫居領先。不過近3次交手，小林同學拿下兩勝。

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此戰首局開打後，林昀儒開局以4比2暫居上風，隨後林昀儒連續強攻得手拉開3分領先，隨後林昀儒取得4個局點，雖然被對手追成10比10局面，但關鍵時刻林昀儒連拿兩分，首局以12比10順利拿下。

第2局張本智和回穩，取得5比0大幅領先，林昀儒面對對手加壓攻勢顯得難以招架，但利用張本智和叫出暫停，林昀儒一度逆轉7比6領先，但兩人你來我往戰局緊繃，讓林昀儒都忍不住罕見做出「吐舌」表情，兩人一路鏖戰來到10比10，但張本智和連拿兩分，以12比10贏下此局。

來到第3局，張本智和穩住陣腳，加上抓到林昀儒發球拋球角度不得超過30度狀況，順利以11比9拿下。

第4局林昀儒重新上緊發條，拉開9比4大幅領先優勢，但小林同學硬是遭對手連續化解5個局點，所幸最後關頭張本智和回擊球失誤，林昀儒以12比10拿下此局，雙方總局數再度扳平。

張本智和在第5局強勢出擊，強勢取得10比4的6個局點，隨後11比4拿下此局，以總局數率先在此戰取得「聽牌」優勢。

關鍵第6局，兩人開始又打成3比3僵持，但張本智和連續化解危機，不過林昀儒仍率先取得兩個局點，不過張本智和硬是逆轉11比10取得賽末點，隨後林昀儒回擊失誤，讓張本智和以12比10拿下此局，最終以總局數4比2挺進4強。

關鍵字： 林昀儒張本智和美國大滿貫賽WTT桌球小林同學

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