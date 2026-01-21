運動雲

>

謝淑薇攜O妹開胡！澳網女雙直落二橫掃對手闖16強

▲謝淑薇新年首戰與拉脫維亞名將奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）在布里斯本女網女雙封后。（圖／路透）

▲謝淑薇新年首戰與拉脫維亞名將奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年澳洲網球公開賽女雙首輪賽事於21日正式點燃戰火，台灣雙打一姐謝淑薇這次再度攜手拉脫維亞老搭檔「O妹」奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）出戰，首輪面對美國柯拉芙琪珂（Desirae Krawczyk）／澳洲蓋德茨基（Olivia Gadecki），最後經過1小時24分鐘激戰，「台拉聯軍」以7比5、6比2直落二解決對手，闖進澳網女雙次輪。

謝淑薇本季和老搭檔奧絲塔朋科重新合拍，新年首戰布里斯本就強勢奪冠，不過奧絲塔朋科13日在阿德雷得女單賽事時受傷，「台拉聯軍」女雙8強也只能退賽，開季5連勝也遭中斷。然而奧絲塔朋科在休養過後強勢回歸，澳網單打也旗開得勝，而她與小薇在女雙名列大會第3種子，首輪的對手是美國柯拉芙琪珂與澳洲地主蓋德茨基。

[廣告]請繼續往下閱讀...

首盤「台拉聯軍」就率先在第3局破發，取得2比1領先，未料兩人在第8局連拿3分後卻陷入苦戰，還遭對手逆轉破發，戰局也被扳成4比4平手，還好謝淑薇／奧絲塔朋科沒有受到太多影響，在第11局再度破發，隨後又成功保住致勝發球局，以7比5先馳得點。

次盤「台拉聯軍」延續首盤盤末氣勢，第1局就率先破發，接下來也一路保發，第7局這次也頂住被後來居上的壓力，成功破發將領先擴大到5比2，最終就以6比2再下一城，直落二奪勝，也搶進16強。

而小薇和O妹下一輪的對手將是奧地利女將波塔波娃（Anastasia Potapova）與塞爾維亞達尼洛薇琪（Olga Danilovic）。

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／「再見，職業網壇」台灣雙打名將詹詠然高掛球拍正式宣布退休

快訊／「再見，職業網壇」台灣雙打名將詹詠然高掛球拍正式宣布退休

道奇簽下塔克引爆反彈　MLB老闆們將力推「薪資上限」

道奇簽下塔克引爆反彈　MLB老闆們將力推「薪資上限」

林安可、孫易磊、王彥程暫離中華隊 曾總曝徐若熙報到時程

林安可、孫易磊、王彥程暫離中華隊 曾總曝徐若熙報到時程

李灝宇列大聯盟三壘新秀第3！官網點名爭新人王、今年就上大聯盟

李灝宇列大聯盟三壘新秀第3！官網點名爭新人王、今年就上大聯盟

澳網史上最狂出場！大坂直美造型震撼全場　3盤大戰扳倒壽星晉級

澳網史上最狂出場！大坂直美造型震撼全場　3盤大戰扳倒壽星晉級

快訊／新北國王最強雙韓援　女神金泰琳、李貞潤正式加盟

快訊／新北國王最強雙韓援　女神金泰琳、李貞潤正式加盟

江少慶親授飲食秘訣！劉承佑半年增重11KG　偶像轉隊坦言滿難過

江少慶親授飲食秘訣！劉承佑半年增重11KG　偶像轉隊坦言滿難過

中國球迷催票無用　楊瀚森明星賽球員、媒體都0票

中國球迷催票無用　楊瀚森明星賽球員、媒體都0票

赫南德茲續留道奇添變數？美媒點名紅雀成潛在新東家

赫南德茲續留道奇添變數？美媒點名紅雀成潛在新東家

什麼規定？日本職棒12球團達新共識　賽前禁止「敵我交談」

什麼規定？日本職棒12球團達新共識　賽前禁止「敵我交談」

【妳誰？】媽媽20年來第一次剪瀏海　歐告竟認不出來XD

熱門新聞

快訊／「再見，職業網壇」台灣雙打名將詹詠然高掛球拍正式宣布退休

道奇簽下塔克引爆反彈　MLB老闆們將力推「薪資上限」

林安可、孫易磊、王彥程暫離中華隊 曾總曝徐若熙報到時程

李灝宇列大聯盟三壘新秀第3！官網點名爭新人王、今年就上大聯盟

澳網史上最狂出場！大坂直美造型震撼全場　3盤大戰扳倒壽星晉級

快訊／新北國王最強雙韓援　女神金泰琳、李貞潤正式加盟

讀者回應

﻿

熱門新聞

1詹詠然高掛球拍宣布正式退休

2道奇簽塔克惹怒老闆們！要推薪資上限

3林安可、孫易磊、王彥程暫離中華隊

4李灝宇三壘新秀第3！官網看好今年升了

5造型超狂！大坂直美澳網驚豔開胡

最新新聞

1周天成直落二闖印尼大師賽次輪

2謝淑薇澳網開紅盤　女雙挺進16強

3古林睿煬談林詩翔無私分享指叉球

4致敬橫田任務完成！李振昌穿上21號

5少了巴特勒　勇士遭暴龍21顆三分射翻

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【妳真的很棒】邊荷律對粉絲喊話：你們是我的Family！可愛跟自己打氣「加油」

首談告別賽場地　陳鏞基盼在亞太球場當引退第一人

國際賽消耗是否影響旅美路？　陳鏞基：再選一次仍為國出賽

陳鏞基就像台灣Jeter！水手球探驚喜現身　揭旅美祕辛與兩人情誼

【長大了不能跟媽媽睡】女兒靈魂拷問爸爸：為什麼你可以？

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

上台前「只喝兩口而已」XD A-Lin狂玩台東跨年哏！

安成宰在女兒面前好卑微

「我的身體形成了一個X型」　大陸靈動眼神老師爆紅
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366