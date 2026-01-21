謝淑薇攜O妹開胡！澳網女雙直落二橫掃對手闖16強

▲謝淑薇新年首戰與拉脫維亞名將奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年澳洲網球公開賽女雙首輪賽事於21日正式點燃戰火，台灣雙打一姐謝淑薇這次再度攜手拉脫維亞老搭檔「O妹」奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）出戰，首輪面對美國柯拉芙琪珂（Desirae Krawczyk）／澳洲蓋德茨基（Olivia Gadecki），最後經過1小時24分鐘激戰，「台拉聯軍」以7比5、6比2直落二解決對手，闖進澳網女雙次輪。

謝淑薇本季和老搭檔奧絲塔朋科重新合拍，新年首戰布里斯本就強勢奪冠，不過奧絲塔朋科13日在阿德雷得女單賽事時受傷，「台拉聯軍」女雙8強也只能退賽，開季5連勝也遭中斷。然而奧絲塔朋科在休養過後強勢回歸，澳網單打也旗開得勝，而她與小薇在女雙名列大會第3種子，首輪的對手是美國柯拉芙琪珂與澳洲地主蓋德茨基。

[廣告]請繼續往下閱讀...

首盤「台拉聯軍」就率先在第3局破發，取得2比1領先，未料兩人在第8局連拿3分後卻陷入苦戰，還遭對手逆轉破發，戰局也被扳成4比4平手，還好謝淑薇／奧絲塔朋科沒有受到太多影響，在第11局再度破發，隨後又成功保住致勝發球局，以7比5先馳得點。

次盤「台拉聯軍」延續首盤盤末氣勢，第1局就率先破發，接下來也一路保發，第7局這次也頂住被後來居上的壓力，成功破發將領先擴大到5比2，最終就以6比2再下一城，直落二奪勝，也搶進16強。

而小薇和O妹下一輪的對手將是奧地利女將波塔波娃（Anastasia Potapova）與塞爾維亞達尼洛薇琪（Olga Danilovic）。