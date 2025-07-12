運動雲

>

快訊／瓊斯盃男籃熱戰周邊商品狂銷　中華球衣最熱賣

▲瓊斯盃男子組賽事開打，周邊商品以球衣最為熱銷。（圖／記者杜奕君攝）

▲瓊斯盃男子組賽事開打，周邊商品以球衣最為熱銷。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／新北報導

第44屆雙北瓊斯盃籃球賽男子組賽事，12日正式登場，本次中華藍、白隊依舊精銳盡出，將在9天8戰的艱困賽制中，交手包括日本、澳洲聯隊、菲律賓、巴林、馬來西亞、卡達以及阿聯等隊。值得一提的是，此次瓊斯盃周邊商品推出包括中華隊球衣、「TEAM TAIWAN」專屬T恤，甚至可購買鞋款在上面直接燙印中華隊隊徽，也讓相關商品熱銷大賣，根據現場販售人員表示，「目前以中華隊球衣最熱銷，首日目前已經賣出超過160件」。

中華男籃此次再度以藍、白兩隊陣容出擊瓊斯盃，此次藍隊除了劉錚、陳盈駿、林庭謙、林秉聖等CBA旅外名將，包括美台混血的「賀家兄弟」賀丹、賀博也連續3年參戰，加上多名台灣職籃菁英好手，希望能為8月即將到來的亞洲盃進行調整。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲瓊斯盃男子組賽事開打，周邊商品以球衣最為熱銷。（圖／記者杜奕君攝）

▲瓊斯盃周邊商品，也可製作專屬中華隊鞋款。（圖／記者杜奕君攝）

至於白隊方面，也有本季在台灣職籃表現出色的李家慷、谷毛唯嘉等即將邁入中生代好手，搭配葉惟捷、黃宙騏、林現惟等旅美就讀好手，另外包括上季仍在中國CBA聯賽打滾的陳將双、林彥廷，今年台灣職籃「選秀狀元」大熱門劉丞勳，都名列白隊陣中。

此次瓊斯盃相關周邊商品買氣也開出亮眼紅盤，包括中華隊專屬球衣、分別印有CHINESE TAIPEI、TEAM TAIWAN字樣的中華隊T恤都在今日造成熱銷。

最特殊的則是經典鞋款Nike Air Force 1現場也提供特製款製作販售，只要在新莊體育館現場購買，就能燙印中華隊專屬隊徽，14天之內就可送到購買消費者手中，也可說是極具紀念價值。

品牌瓊斯盃快閃店表示，「今日中華隊相關商品，以球衣最為熱銷，已經賣出超過160件，至於T恤銷售也超過50件，中華隊客制鞋款也有相當高的詢問度。」

▲瓊斯盃男子組賽事開打，周邊商品以球衣最為熱銷。（圖／記者杜奕君攝）

▲瓊斯盃「TEAM TAIWAN」專屬T恤也可在現場快閃店購買。（圖／記者杜奕君攝）

關鍵字： 瓊斯盃中華男籃中華隊周邊球衣TEAM TAIWAN台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／中國希望楊瀚森NBA夏季聯賽首秀　10分4籃板5助攻3火鍋亮眼

快訊／中國希望楊瀚森NBA夏季聯賽首秀　10分4籃板5助攻3火鍋亮眼

透納轉戰公鹿　最大感想竟是不用再被字母哥肘擊

透納轉戰公鹿　最大感想竟是不用再被字母哥肘擊

快訊／鏖戰62分鐘不敵張本智和　林昀儒美國大滿貫賽無緣4強

快訊／鏖戰62分鐘不敵張本智和　林昀儒美國大滿貫賽無緣4強

日本職籃隊友被NBA發展聯盟選中　游艾喆喊話想挑戰更高層級

日本職籃隊友被NBA發展聯盟選中　游艾喆喊話想挑戰更高層級

為拚世大運放棄瓊斯盃　林信寬要展現當家得分砍將威力

為拚世大運放棄瓊斯盃　林信寬要展現當家得分砍將威力

陳子威喊話帶世大運中華男籃「勇闖8強」　游艾喆扛隊長勇於挑戰

陳子威喊話帶世大運中華男籃「勇闖8強」　游艾喆扛隊長勇於挑戰

賴清德與「體操精靈」相見歡　丁華恬秀後拔腿就怕踢到總統

賴清德與「體操精靈」相見歡　丁華恬秀後拔腿就怕踢到總統

中華女籃亞洲盃12人名單出爐　「換帥風暴」總教練歐森未隨隊

中華女籃亞洲盃12人名單出爐　「換帥風暴」總教練歐森未隨隊

台灣雙職籃首次實質選手交易　戰神將王律翔送往獵鷹「換現金」

台灣雙職籃首次實質選手交易　戰神將王律翔送往獵鷹「換現金」

高錦瑋的支援來了　「Michael」曹薰襄加盟台啤永豐雲豹

高錦瑋的支援來了　「Michael」曹薰襄加盟台啤永豐雲豹

蔡凡熙想摸劉品言孕肚 她開玩笑：摸了就會有孩子XD

熱門新聞

兄弟莎菈教練講台語「卡緊欸啦！」成話題　賣萌回眸一笑超圈粉

只為讓大谷投球？美媒轟道奇「搞牛棚日拖垮全隊」：他去年沒投也奪冠

大谷翔平炸裂！把球轟進「巨人特產」成日本第一人

恨帥潮！洪總私服穿搭被讚爆　害羞笑回：我都歐吉桑了

勇士再度考慮網羅詹皇　騎士歡迎他「回家」但有一大前提

亞錦賽中華隊預賽與韓國同組　日本培訓名單「中華隊剋星」入列

讀者回應

﻿

熱門新聞

1兄弟莎菈教練講台語「卡緊欸啦！」

2美媒轟道奇為大谷牛棚日拖垮全隊！

3大谷把球轟進「巨人特產」成日本第一人

4恨帥潮！洪總私服被讚爆：我歐吉桑

5勇士再度認真考慮網羅詹皇

最新新聞

1瓊斯盃熱戰　中華男籃球衣最熱賣

2林詩翔這一球好大顆！張育成嚇到

3遞補魔鷹全壘打大賽是他！目標要衛冕

4Driveline教練看好范國宸繳最佳賽季

5魔鷹辭退全壘打大賽：不是不想參加

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【珠珠寶貝大爆改】#李珠珢 齊短髮亮相！熱跳《Good Thing》畫面太香

李珠珢大爆改齊短髮亮相！　熱跳《Good Thing》辣翻全場

【李珠珢氣噗噗】密謀一起眨眼撒嬌 #南珉貞 #李雅英 馬上逃跑XD

富邦三本柱密謀一起眨眼撒嬌　姐姐們逃跑獨留李珠珢氣噗噗

【素顏也超親民】權喜原上班小跑步幫粉絲簽名XD

【警車神救援】考前6分鐘爆胎崩潰 4分鐘狂飆護送進考場超暖心！

蔡凡熙想摸劉品言孕肚 她開玩笑：摸了就會有孩子XD

【快丟掉！】小孩撿乾狗屎緊握不放　全場尖叫超崩潰XD

GD親口宣布：下次帶BIGBANG一起來！　撂中文「能不能」「喜歡不喜歡～」

坦克車疑似衝撞桃園民宅、車輛
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366