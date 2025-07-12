快訊／瓊斯盃男籃熱戰周邊商品狂銷　中華球衣最熱賣

▲瓊斯盃男子組賽事開打，周邊商品以球衣最為熱銷。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／新北報導

第44屆雙北瓊斯盃籃球賽男子組賽事，12日正式登場，本次中華藍、白隊依舊精銳盡出，將在9天8戰的艱困賽制中，交手包括日本、澳洲聯隊、菲律賓、巴林、馬來西亞、卡達以及阿聯等隊。值得一提的是，此次瓊斯盃周邊商品推出包括中華隊球衣、「TEAM TAIWAN」專屬T恤，甚至可購買鞋款在上面直接燙印中華隊隊徽，也讓相關商品熱銷大賣，根據現場販售人員表示，「目前以中華隊球衣最熱銷，首日目前已經賣出超過160件」。

中華男籃此次再度以藍、白兩隊陣容出擊瓊斯盃，此次藍隊除了劉錚、陳盈駿、林庭謙、林秉聖等CBA旅外名將，包括美台混血的「賀家兄弟」賀丹、賀博也連續3年參戰，加上多名台灣職籃菁英好手，希望能為8月即將到來的亞洲盃進行調整。

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▲瓊斯盃周邊商品，也可製作專屬中華隊鞋款。（圖／記者杜奕君攝）

至於白隊方面，也有本季在台灣職籃表現出色的李家慷、谷毛唯嘉等即將邁入中生代好手，搭配葉惟捷、黃宙騏、林現惟等旅美就讀好手，另外包括上季仍在中國CBA聯賽打滾的陳將双、林彥廷，今年台灣職籃「選秀狀元」大熱門劉丞勳，都名列白隊陣中。

此次瓊斯盃相關周邊商品買氣也開出亮眼紅盤，包括中華隊專屬球衣、分別印有CHINESE TAIPEI、TEAM TAIWAN字樣的中華隊T恤都在今日造成熱銷。

最特殊的則是經典鞋款Nike Air Force 1現場也提供特製款製作販售，只要在新莊體育館現場購買，就能燙印中華隊專屬隊徽，14天之內就可送到購買消費者手中，也可說是極具紀念價值。

品牌瓊斯盃快閃店表示，「今日中華隊相關商品，以球衣最為熱銷，已經賣出超過160件，至於T恤銷售也超過50件，中華隊客制鞋款也有相當高的詢問度。」

▲瓊斯盃「TEAM TAIWAN」專屬T恤也可在現場快閃店購買。（圖／記者杜奕君攝）