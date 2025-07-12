快訊／中國希望楊瀚森NBA夏季聯賽首秀　10分4籃板5助攻3火鍋亮眼

記者杜奕君／綜合報導

年僅20歲的「中國籃球新希望」楊瀚森，日前在NBA新人選秀會以首輪第16順位被拓荒者挑中，引起世界籃球迷熱議。而這位216公分的新世代長人，12日在NBA夏季聯賽首次登場，表現就技驚四座，全場楊瀚森不僅多次送出精彩助攻，全場更貢獻10分、4籃板、5助攻、1抄截、3阻攻，幫助拓荒者以106比73大勝勇士，其中一次強勢阻攻，更被聯盟選為今日最佳封阻美技。

原隸屬中國CBA聯賽青島雄鷹的楊瀚森，在本季結束後決定挑戰NBA舞台，先前在聯盟舉辦的聯合試訓表現亮眼，更讓楊瀚森在選秀會上無預警「順位飆升」，最終在首輪第16順位就被拓荒者挑中，成為本屆新人選秀會最大黑馬驚奇。

而楊瀚森在NBA的夏季聯賽首秀，今日對上勇士之戰正式登場，楊瀚森在場上雖然犯規頻率過高，但整體表現令人驚艷，不僅頻頻與隊友搭配送出精彩助攻，展現他在選前最受到肯定的長人傳球視野，在防守端單場也送出3次阻攻技驚四座。

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最終楊瀚森出賽24分鐘，7投3中貢獻10分、4籃板、5助攻、1抄截、3阻攻，也幫助拓荒者以33分之差狂勝。

▲「中國約基奇」楊瀚森在NBA夏季聯賽首秀表現超全面亮眼。（圖／達志影像／美聯社）