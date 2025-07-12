快訊／中華白瓊斯盃首戰15分大勝　6人得分上雙火力秀亮眼

▲瓊斯盃中華白隊首戰告捷，主控谷毛唯嘉扮演後場穩定力量。（圖／中華籃協提供）

記者杜奕君／新北報導

第44屆雙北瓊斯盃國際籃球邀請賽，12日中華白隊在首戰迎戰馬來西亞國家隊，中華白小將展現團隊優勢火力，全場共6人得分達雙位數，前「最強高中生」林現惟甚至有抄截後快攻爆扣美技，最終中華白就以78比63撂倒大馬男籃，在本屆瓊斯盃旗開得勝。

本屆瓊斯盃依舊延續「9天8戰」的高強度賽程對決，中華白此次匯集國內雙職籃中生代菁英，加上旅外年輕勢力以及UBA甚至HBL潛力好手組成。

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▲瓊斯盃中華白隊首戰贏球，丁恩迪拿下12分、16籃板表現出色。（圖／中華籃協提供）

今日首度登場交手大馬男籃，中華白雖然首節「慢熱」以7分落後，但第2節開始團隊火力就逐漸加溫，半場打完追到僅4分落後。

下半場開打後，中華白團隊火力更是全面展開，林現惟一次抄截後雙手扣籃美技更讓全場球迷喝采，最終中華白在6人得分達雙位數的優勢火力帶動下，以15分之差贏得勝利。

中華白此戰以有意歸化的外籍生球員丁恩迪拿下12分、16籃板最佳，林現惟11分、2籃板、3助攻，谷毛唯嘉10分、6助攻，陳將双10分、6籃板，林彥廷10分、3籃板、5助攻、3抄截，江均也有10分進帳。

▲林現惟此戰有快攻扣籃美技展現。（圖／中華籃協提供）