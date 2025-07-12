快訊／歐森薪水是國訓中心付　合約沒走完遭撤換成難題

▲歐森目前薪水是由國訓中心支付情況下，合約未走完就遭撤換引發關注。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／新北報導

中華女籃在13日將迎接亞洲盃第二級賽事首戰，但團隊卻傳出在瓊斯盃結束後，總教練歐森無預警遭到撤換。12日中華籃協副秘書長張承中證實，歐森已經卸下總教練職務，也不會隨隊前進亞洲盃。但他的合約確實還沒走完，由於薪資是由國訓中心支付，因此後續該如何處理，還要跟歐森及國訓中心討論。

中華女籃在瓊斯盃結束後，傳出無預警撤換總教練歐森，改由助理教練邱啟益升任為執行教練，負責此次亞洲盃實際調度。

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張承中透露，「7日選訓委員開了選訓會議，當時球隊成員共有5人列席，當時因為歐森按照原定計畫飛往香港辦理簽證，因此會議上他確實沒有列席，只能在事後將撤換結果告訴他。」

據張承中說法，歐森昨日下午抵台後，他在下午3時就和歐森面談，「關於換教練一事，歐森有部分認同，部分則不認同，但團隊溝通出了問題，籃協的責任就是找到最大公約數，換上邱啟益教練要比留任歐森教練要好。」

張承中也強調，「歐森事件，我們也要同步跟國訓中心了解，歐森的薪資是國訓中心支付。目前他的合約確實還沒走完，只是調整他的職務，不是終止他的合約，他的合約後續怎麼處理，籃協會盡量想辦法達成共識，還需要一些時間來溝通，不排除再開一次選訓會議，大家坐下來談。」