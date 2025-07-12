運動雲

>

快訊／歐森薪水是國訓中心付　合約沒走完遭撤換成難題

▲中華女籃庫克斯、歐森、林文佑。（圖／籃協提供）

▲歐森目前薪水是由國訓中心支付情況下，合約未走完就遭撤換引發關注。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／新北報導

中華女籃在13日將迎接亞洲盃第二級賽事首戰，但團隊卻傳出在瓊斯盃結束後，總教練歐森無預警遭到撤換。12日中華籃協副秘書長張承中證實，歐森已經卸下總教練職務，也不會隨隊前進亞洲盃。但他的合約確實還沒走完，由於薪資是由國訓中心支付，因此後續該如何處理，還要跟歐森及國訓中心討論。

中華女籃在瓊斯盃結束後，傳出無預警撤換總教練歐森，改由助理教練邱啟益升任為執行教練，負責此次亞洲盃實際調度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

張承中透露，「7日選訓委員開了選訓會議，當時球隊成員共有5人列席，當時因為歐森按照原定計畫飛往香港辦理簽證，因此會議上他確實沒有列席，只能在事後將撤換結果告訴他。」

據張承中說法，歐森昨日下午抵台後，他在下午3時就和歐森面談，「關於換教練一事，歐森有部分認同，部分則不認同，但團隊溝通出了問題，籃協的責任就是找到最大公約數，換上邱啟益教練要比留任歐森教練要好。」

張承中也強調，「歐森事件，我們也要同步跟國訓中心了解，歐森的薪資是國訓中心支付。目前他的合約確實還沒走完，只是調整他的職務，不是終止他的合約，他的合約後續怎麼處理，籃協會盡量想辦法達成共識，還需要一些時間來溝通，不排除再開一次選訓會議，大家坐下來談。」

關鍵字： 歐森中華女籃籃協國訓中心台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／中華女籃主帥歐森確定遭撤換　籃協認了團隊溝通出問題

快訊／中華女籃主帥歐森確定遭撤換　籃協認了團隊溝通出問題

快訊／瓊斯盃男籃熱戰周邊商品狂銷　中華球衣最熱賣

快訊／瓊斯盃男籃熱戰周邊商品狂銷　中華球衣最熱賣

快訊／中國希望楊瀚森NBA夏季聯賽首秀　10分4籃板5助攻3火鍋亮眼

快訊／中國希望楊瀚森NBA夏季聯賽首秀　10分4籃板5助攻3火鍋亮眼

透納轉戰公鹿　最大感想竟是不用再被字母哥肘擊

透納轉戰公鹿　最大感想竟是不用再被字母哥肘擊

快訊／鏖戰62分鐘不敵張本智和　林昀儒美國大滿貫賽無緣4強

快訊／鏖戰62分鐘不敵張本智和　林昀儒美國大滿貫賽無緣4強

日本職籃隊友被NBA發展聯盟選中　游艾喆喊話想挑戰更高層級

日本職籃隊友被NBA發展聯盟選中　游艾喆喊話想挑戰更高層級

為拚世大運放棄瓊斯盃　林信寬要展現當家得分砍將威力

為拚世大運放棄瓊斯盃　林信寬要展現當家得分砍將威力

陳子威喊話帶世大運中華男籃「勇闖8強」　游艾喆扛隊長勇於挑戰

陳子威喊話帶世大運中華男籃「勇闖8強」　游艾喆扛隊長勇於挑戰

賴清德與「體操精靈」相見歡　丁華恬秀後拔腿就怕踢到總統

賴清德與「體操精靈」相見歡　丁華恬秀後拔腿就怕踢到總統

中華女籃亞洲盃12人名單出爐　「換帥風暴」總教練歐森未隨隊

中華女籃亞洲盃12人名單出爐　「換帥風暴」總教練歐森未隨隊

民宿主人只會西班牙語　8歲妹自學4年流利溝通

熱門新聞

兄弟莎菈教練講台語「卡緊欸啦！」成話題　賣萌回眸一笑超圈粉

只為讓大谷投球？美媒轟道奇「搞牛棚日拖垮全隊」：他去年沒投也奪冠

大谷翔平炸裂！把球轟進「巨人特產」成日本第一人

恨帥潮！洪總私服穿搭被讚爆　害羞笑回：我都歐吉桑了

勇士再度考慮網羅詹皇　騎士歡迎他「回家」但有一大前提

亞錦賽中華隊預賽與韓國同組　日本培訓名單「中華隊剋星」入列

讀者回應

﻿

熱門新聞

1兄弟莎菈教練講台語「卡緊欸啦！」

2美媒轟道奇為大谷牛棚日拖垮全隊！

3大谷把球轟進「巨人特產」成日本第一人

4恨帥潮！洪總私服被讚爆：我歐吉桑

5勇士再度認真考慮網羅詹皇

最新新聞

1台鋼1比0悍將　後勁19連勝持續神勇！

2中華白瓊斯盃首秀　團隊飆分狂宰大馬

3林安可雙響灌7分打點！連3場開轟

4薪水是國訓付　歐森合約沒走完遭撤換

5歐森遭撤換　籃協認團隊溝通出問題

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【珠珠寶貝大爆改】#李珠珢 齊短髮亮相！熱跳《Good Thing》畫面太香

李珠珢大爆改齊短髮亮相！　熱跳《Good Thing》辣翻全場

【李珠珢氣噗噗】密謀一起眨眼撒嬌 #南珉貞 #李雅英 馬上逃跑XD

富邦三本柱密謀一起眨眼撒嬌　姐姐們逃跑獨留李珠珢氣噗噗

【素顏也超親民】權喜原上班小跑步幫粉絲簽名XD

【警車神救援】考前6分鐘爆胎崩潰 4分鐘狂飆護送進考場超暖心！

蔡凡熙想摸劉品言孕肚 她開玩笑：摸了就會有孩子XD

【快丟掉！】小孩撿乾狗屎緊握不放　全場尖叫超崩潰XD

GD親口宣布：下次帶BIGBANG一起來！　撂中文「能不能」「喜歡不喜歡～」

【怕到不行XD】巨型貴賓初次見到象龜！嚇到狂後退
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366