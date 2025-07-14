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遭爆料「頻繁出國」　體育署長鄭世忠確定取消北極行

▲▼運動部專題專家，體育署署長鄭世忠（圖／記者潘姿吟攝）

▲體育署署長鄭世忠近日被爆料頻頻以考察名義出國。（圖／資料照記者潘姿吟攝）

記者杜奕君／綜合報導

9月9日「運動部」即將掛牌上路，但近日體育署長鄭世忠卻被爆料指出，今年度頻繁以考察、後勤名義出國。對此，鄭世忠回應表示，「相關預算額度，都是整團執行計畫所需，並不是個人旅費，體育署都希望在有限資源下，達成最大效益。」

在6、7月份，鄭世忠先後赴日本、帛琉、德國以及北極出差，內容包括名古屋亞洲運動會後勤支援考察、參加帛琉第12屆太平洋迷你運動會、德國萊茵魯爾世大運坐鎮，以及參與全大運北極傳遞聖火。

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但因為立法院會期延長教育部長鄭英耀的世大運行程縮短必須提前返國，因此鄭世忠確定取消北極行，將留在世大運督軍。

鄭世忠強調，現在體育署主管的工作不能只侷限競賽後勤支援整合，更需要因應我國特殊國際政治處境，需思考透過運動平台，結合行銷概念，讓台灣體壇也能走出去，成為外交工作重要一員。

2023年上任的鄭世忠表示，兩年多來，從世大運、杭州亞運、巴黎奧運、帕運、世界棒球12強等賽事，台灣選手表現的成績，一再突破過去紀錄，他也盡心盡力指示體育署同仁，賽前全力協調後勤支援的整備工作，賽期中親自到第一線支持並協助解決突發性難題，也都圓滿完成任務。

關鍵字： 鄭世忠體育署體育署長

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