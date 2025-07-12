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快訊／賀丹、賀博瓊斯盃上演爆扣秀　中華藍隊首戰34分大勝澳洲

▲瓊斯盃中華藍隊賀博、賀丹。（圖／記者林敬旻攝）

▲瓊斯盃中華藍隊賀博、賀丹首戰就上演爆扣秀幫助球隊大勝。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜奕君／新北報導

第44屆雙北瓊斯盃開幕日壓軸登場賽事，由地主中華藍隊迎戰澳洲聯隊，中華藍隊開賽就靠賀丹、賀博連續強勢爆扣帶起全隊士氣，加上「齊天大聖」林秉聖攻守兩端有效串聯球隊，半場打完中華藍隊就以54比16領先，末節更是完成「全員得分」壯舉，最終在賀博拿下16分，林秉聖14分、3籃板、6助攻、4抄截帶領下，中華藍隊以90比56迎接首勝。

中華藍隊開賽打出強悍氣勢，賀丹切入暴力扣籃，加上林秉聖擊敗進攻計時器的三分球，賀博又上演壓哨雙手爆扣，幫助球隊首節打完以32比6強勢領先。

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次節開打後，中華藍隊又打出6比0攻勢，領先幅度擴大來到32分之多。隨後林秉聖先送出精彩助攻，隨後又是三分冷箭破網，加上賀丹再度連續上演快攻重扣，中華藍隊半場打完以54比16強勢領先。

下半場開打後，中華隊持續靠著「台灣飛人」劉錚飆分，但澳洲逐漸找到進攻節奏下，稍稍將比分縮小，不過中華藍隊仍靠劉錚三分球破網，將領先擴大來到41分之多，3節打完中華藍持續以75比30大幅領先。

末節中華藍持續搶攻，在林秉聖妙傳蔡宸綱底線三分彈破網後，中華藍隊完成此戰「全員得分」壯舉，最後關頭阿拉薩也是連續爆扣得手，全場貢獻10分、11籃、2助攻、2阻攻，瓊斯盃首秀同樣表現優異。

中華藍此戰以賀博拿下16分最高，林秉聖14分、3籃板、6助攻、4抄截，阿拉薩10分、11籃板，林庭謙則有11分進帳。

關鍵字： 瓊斯盃中華隊賀丹賀博林秉聖台籃

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