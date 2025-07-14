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兩戰場均20.5分　「白人希望」狀元郎弗拉格夏季聯賽正式關機

▲▼新科NBA狀元弗拉格。（圖／達志影像／美聯社）

▲NBA選秀狀元弗拉格確定「關機」，剩餘夏季聯賽將不再出賽。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

達拉斯獨行俠今夏在NBA新人選秀會上，以首輪第1順位挑進「白人希望」的選秀狀元弗拉格（Cooper Flagg），無論球員本身或是獨行俠團隊都成為外界高度關注焦點。日前弗拉格也在夏季聯賽第2戰單場狂轟31分技驚四座。不過在夏季聯賽兩戰平均繳出20.5分後，獨行俠球團宣布弗拉格剩餘夏聯賽事將全數「關機」不會再上場。

被全美蘭球迷高度關注的NBA新科狀元弗拉格，雖然夏季聯賽初登場對上洛杉磯湖人，全場21投僅5中拿下10分，全場甚至不如「皇之子」布朗尼（Bronny James）。

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不過就在夏季聯賽第2戰交手聖安東尼奧馬刺，弗拉格迅速調整，全場21投10中，狂飆31分、4籃板、1助攻和1阻攻，表現可說是技壓本屆「選秀榜眼」哈波（Dylan Harper）。

不過根據NBA資深記者史坦（Marc Stein）報導，在打完夏季聯賽兩戰後，獨行俠將讓弗拉格提前「關機」，剩餘賽程都不會再上場，以迎接2025-26賽季正式到來。

貴為天之驕子的弗拉格，本季勢必將在獨行俠扮演要角，甚至在球隊明星主控厄文（Kyrie Irving）仍在因傷勢復健情況下，賽季前半段可能獲得大量持球機會，屆時這位超級新星能夠有何等表現，也將是新賽季最大看點之一。

關鍵字： 弗拉格NBA選秀狀元獨行俠Cooper Flagg

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