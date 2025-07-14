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瓊斯盃「爭議地貼」部分消失　籃協晚間6點將統一說明

▲瓊斯盃又出現「地貼」打滑爭議，籃協晚間6點將公開說明。（圖／籃協提供）

▲瓊斯盃又出現「地貼」打滑爭議，籃協晚間6點將公開說明。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

第44屆雙北瓊斯盃男子組賽事，自12日開打後，又爆出「地貼」爭議，中華藍隊連續兩戰都出現球員切入嚴重打滑狀況，引發球迷批評、質疑聲浪不斷，中華籃協14日上午宣布，將在晚間6時由副秘書長張承中統一說明，不過今日賽程開打時，在打滑最嚴重的罰球線圈地貼，已經從整片覆蓋，改為僅剩贊助商logo及字體（每個字個別貼上），希望能減少球員滑倒風險。

瓊斯盃男子組賽事，上周六正式於新莊體育館點燃戰火，目前中華藍、白兩隊前兩戰都打出1勝1敗成績。

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不過在過去幾年多次出現爭議的贊助商「地貼」，此次瓊斯盃開打後再度又成為焦點所在，原因就在於位於「罰球線」附近的整個圓形區塊，籃協都選擇以整片地貼覆蓋，但連日賽程都出現不少球員在切入時出現嚴重打滑現象，昨日中華藍對上菲律賓之戰，兩隊激烈對抗下，就有多次出現球員打滑，也讓受傷風險大大提升。

對於地貼相關爭議，籃協昨日並未公開回應，今天上午籃協副理事長張承中則表示，「由於手邊關於地貼的相關資料繁複，目前正在整理當中，將於今晚6點，在新莊體育館媒體室統一回應說明。」

不過今日賽程開打後，已經可見到罰球圈地貼已經從整片覆蓋，改為僅貼上贊助商logo及字體（每個字個別貼上），在該區塊的覆蓋面積已經大幅減少，希望將球員滑倒機率降至最低。

根據過往經驗，籃協及相關行銷單位所使用的地貼材質，必定都是符合安全係數檢測，但在籃球運動大量快節奏跑動，球員汗水滴落，或是撲倒造成場地溼滑現象，每場比賽勢必都會出現，在顧及球員寶貴安全之下，該如何在安全與相關廣告收益上取得最大公約數，也值得相關單位深思。

▲瓊斯盃又出現「地貼」打滑爭議，籃協晚間6點將公開說明。（圖／籃協提供）

▲今日瓊斯盃賽程，罰球線圈附近地貼已經有所改善。（圖／籃協提供）

關鍵字： 瓊斯盃地貼中華籃協台籃

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