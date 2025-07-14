雲豹「蔣公」回歸！　克羅馬確定完成續約

▲雲豹「蔣公」克羅馬完成續約。（圖／雲豹提供）

記者杜奕君／綜合報導

台啤永豐雲豹14日宣布，已與TPBL聯盟元年「年度得分王」克羅馬(Lasan Kromah)完成續約，雲豹營運長顏行書說，「選擇繼續跟克羅馬合作的關鍵，就是他過去兩季跟我們本土球員的磨合、溝通都非常融洽，而且他在場上攻防兩端貢獻也無庸置疑，期待他回歸能幫助新賽季雲豹展現更強悍的競爭力！」



即將與雲豹攜手邁入第3季的克羅馬表示，前季相當讓人印象深刻，尤其第一年就拿下總冠軍，對自己和球隊來說都是非常特別的回憶，雖然去年最終沒能如願，但大家整季都全力以赴，為每一位隊友都感到驕傲。



克羅馬對球隊未來充滿信心，他表示，「經歷過去這一年磨合下，我相信很多球員在下賽季會有明顯進步，並且在球隊中扮演更重要角色，很期待看到我們年輕球員的成長與表現，接下來我的目標就是盡我所能，幫助球隊重返季後賽，並再次挑戰冠軍，希望球迷們今年也能繼續為我們加油，真的非常期待能在主場見到大家！」



克羅馬自2022-23球季加盟雲豹後，首年就幫助球隊奪下隊史首冠，並榮膺「年度最佳外援」、「年度得分王」、「年度第一隊」等多項個人榮耀，上季持續自身在攻防兩端的影響力，繳出23.2分、7.6籃板、5.9助攻、2.8抄截的全能數據，除了成功連莊得分王、抄截王、第一隊等殊榮，也成為TPBL聯盟史上首位500分達標的球員。此外，他也是聯盟單場助攻(15次)、抄截(9次)的紀錄保持人。



顏行書認為，克羅馬除了個人能力出色，與隊友間的擋拆配合也很到位，無論是在日常訓練或是正式比賽中，更都會主動激勵隊友，並帶領陣中年輕球員一起成長，這是他與其他洋將最大的差異。



確定與克羅馬續約後，顏行書也透露針對下季洋將規劃方向說，「我們會跟總教練人選一併做考量，基本上我們還是會以尋找兩名大洋將的方向去進行，然後搭配克羅馬，第4名洋將屆時將按照總教練需求做決定，當然這都會針對我們本土陣容所需去做安排，不一樣的洋將組合就會有不一樣