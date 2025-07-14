快訊／賀丹轟29分、賀博25分　中華藍隊瓊斯盃拉尾盤撂倒阿聯

▲賀丹此戰砍下29分、4籃板、5助攻、2抄截，幫助中華藍隊擊敗阿聯。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／新北報導

第44屆瓊斯盃男子組賽事，17日晚間由地主中華藍隊交手阿拉伯聯合大公國男籃，此戰中華藍僅登錄11名球員情況下，賀丹轟下全場最高29分，賀博也有25分進帳，賀家兄弟聯手出擊，順利以88比73撂倒阿聯，也順利止敗，本屆戰績來到2勝1敗。

此戰中華藍隊包括林秉聖、高柏鎧以及周桂羽等人都休兵調整，中華藍隊開賽將韓杰諭調上先發，「賀家兄弟」賀丹、賀博也同場先發上陣。

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開賽中華藍隊靠著賀丹強勢進攻，打出15比5攻勢，第2節阿聯男籃靠著歸化球員迪克森（DeMarco Dickerson）強勢追分一度超前，但中華藍隊仍穩住陣腳，半場打完以42比40守住領先優勢。

下半場開打後，中華藍隊主控陳盈駿在此節進行至7分15秒時苦吞個人第4犯，但中華藍隊3節打完仍以7分壓制對手阿聯。

不過末節阿聯一波10比2攻勢，瞬間逆轉超前比分，所幸中華藍隊靠著賀丹連拿5分，加上蔡宸綱籃下取分，一波7比0攻勢重新取得72比66領先優勢。

但阿聯展現強大韌性，一度又以1分超前比分，不過中華藍隊再度靠著賀丹強勢大轉身切入，幫助球隊4分領先。

終場前2分30秒，賀丹再度於底線飆進石破天驚三分球，讓中華藍隊以80比73穩住領先優勢，隨後陳盈駿又在終場前1分11秒中距離跳投得手，隨後又是快攻跑籃得手，最終中華藍隊一波16比0攻勢，穩住15分領先奠定最終勝果。

中華藍隊全場以賀丹29分、4籃板、5助攻、2抄截最佳，賀博貢獻25分，林庭謙13分、2籃板、4助攻，陳盈駿7分、4籃板、6助攻，阿聯則以歸化球員迪克森27分、11籃板、7助攻最佳。

▲賀博此戰也攻下25分、5籃板表現出色。（圖／籃協提供）