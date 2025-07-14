運動雲

>

快訊／賀丹轟29分、賀博25分　中華藍隊瓊斯盃拉尾盤撂倒阿聯

▲瓊斯盃中華藍隊賀丹、賀博。（圖／籃協提供）

▲賀丹此戰砍下29分、4籃板、5助攻、2抄截，幫助中華藍隊擊敗阿聯。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／新北報導

第44屆瓊斯盃男子組賽事，17日晚間由地主中華藍隊交手阿拉伯聯合大公國男籃，此戰中華藍僅登錄11名球員情況下，賀丹轟下全場最高29分，賀博也有25分進帳，賀家兄弟聯手出擊，順利以88比73撂倒阿聯，也順利止敗，本屆戰績來到2勝1敗。

此戰中華藍隊包括林秉聖、高柏鎧以及周桂羽等人都休兵調整，中華藍隊開賽將韓杰諭調上先發，「賀家兄弟」賀丹、賀博也同場先發上陣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

開賽中華藍隊靠著賀丹強勢進攻，打出15比5攻勢，第2節阿聯男籃靠著歸化球員迪克森（DeMarco Dickerson）強勢追分一度超前，但中華藍隊仍穩住陣腳，半場打完以42比40守住領先優勢。

下半場開打後，中華藍隊主控陳盈駿在此節進行至7分15秒時苦吞個人第4犯，但中華藍隊3節打完仍以7分壓制對手阿聯。

不過末節阿聯一波10比2攻勢，瞬間逆轉超前比分，所幸中華藍隊靠著賀丹連拿5分，加上蔡宸綱籃下取分，一波7比0攻勢重新取得72比66領先優勢。

但阿聯展現強大韌性，一度又以1分超前比分，不過中華藍隊再度靠著賀丹強勢大轉身切入，幫助球隊4分領先。

終場前2分30秒，賀丹再度於底線飆進石破天驚三分球，讓中華藍隊以80比73穩住領先優勢，隨後陳盈駿又在終場前1分11秒中距離跳投得手，隨後又是快攻跑籃得手，最終中華藍隊一波16比0攻勢，穩住15分領先奠定最終勝果。

中華藍隊全場以賀丹29分、4籃板、5助攻、2抄截最佳，賀博貢獻25分，林庭謙13分、2籃板、4助攻，陳盈駿7分、4籃板、6助攻，阿聯則以歸化球員迪克森27分、11籃板、7助攻最佳。

▲瓊斯盃中華藍隊賀丹、賀博。（圖／籃協提供）

▲賀博此戰也攻下25分、5籃板表現出色。（圖／籃協提供）

關鍵字： 賀丹賀博瓊斯盃台籃中華藍隊阿聯

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／謝亞軒確定左膝舊傷復發　瓊斯盃恐將「全數休兵」

快訊／謝亞軒確定左膝舊傷復發　瓊斯盃恐將「全數休兵」

瓊斯盃9天8戰賽制操過頭？　張承中：別讓球員連戰太多天是趨勢

瓊斯盃9天8戰賽制操過頭？　張承中：別讓球員連戰太多天是趨勢

快訊／瓊斯盃地貼爭議籃協親上火線　張承中：球員安全放第一

快訊／瓊斯盃地貼爭議籃協親上火線　張承中：球員安全放第一

瓊斯盃「爭議地貼」部分消失　籃協晚間6點將統一說明

瓊斯盃「爭議地貼」部分消失　籃協晚間6點將統一說明

雲豹「蔣公」回歸！　克羅馬確定完成續約

雲豹「蔣公」回歸！　克羅馬確定完成續約

排球使我們更團結　中華隊年度主視覺搶先曝光

排球使我們更團結　中華隊年度主視覺搶先曝光

遭爆料「頻繁出國」　體育署長鄭世忠確定取消北極行

遭爆料「頻繁出國」　體育署長鄭世忠確定取消北極行

兩戰場均20.5分　「白人希望」狀元郎弗拉格夏季聯賽正式關機

兩戰場均20.5分　「白人希望」狀元郎弗拉格夏季聯賽正式關機

大聖重返瓊斯盃　林秉聖回歸首秀砍14分6助攻4抄截

大聖重返瓊斯盃　林秉聖回歸首秀砍14分6助攻4抄截

快訊／賀丹、賀博瓊斯盃上演爆扣秀　中華藍隊首戰34分大勝澳洲

快訊／賀丹、賀博瓊斯盃上演爆扣秀　中華藍隊首戰34分大勝澳洲

林俊傑曝「罹心臟病」靠藥撐　「演唱會唱一半突劇痛腳軟」

熱門新聞

快訊／早上才晉級32強！撞球名將「火雲邪神」張榮麟驟逝　享年40歲

遭爆料「頻繁出國」　體育署長鄭世忠確定取消北極行

國家隊有家了！辜仲諒宣布台南亞太成國家棒球訓練基地

KT巫師洋投被韓記者爆料與中信兄弟簽約？球團證實雙方有接觸

響尾蛇林昱珉最速151　海盜張弘稜與隊友聯手完全比賽寫歷史

詹皇到獨行俠重聚戴維斯、厄文？　美媒曝4隊已連繫他的經紀人

讀者回應

﻿

熱門新聞

1即／撞球名將張榮麟驟逝！享年40歲

2遭爆料頻繁出國　鄭世忠取消北極行

3亞太訓練中心設國家棒球訓練基地

4韓國記者爆料KT巫師簽約兄弟　球團證實有接觸

5響尾蛇林昱珉最速151

最新新聞

1單場兩度重摔　賀博：好險我只有19歲

2張榮麟遲未現身　隊友回飯店找他已斷氣

3賀家兄弟轟54分　中華藍隊拉尾盤奪勝

4謝亞軒膝傷復發　瓊斯盃恐全數休兵

5揪河智媛逛桃園南門市場　岱縈親曝原因

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

連3戰1分差奪2勝！鋒總讚「很棒的循環」　揭李宗賢關鍵代打原因

李宗賢逆轉英雄落淚　感謝太太紙條鼓勵突破「神經痛」

李多慧送福利應援表演服超辣！　粉絲瘋喊：眼睛不知道該看哪裡

邊荷律潑球迷水反淋濕自己　慌張閃避還被偷襲超傻眼XD

後勁淡定寫19連勝！　賽後自省對兄弟失7分...9局放心交給林詩翔

【暗黑料理】媽曬自己做的蒸蛋 秒被吐槽：你那邊沒熟XD

林俊傑曝「心臟出問題」靠藥撐　「演唱會唱一半突劇痛腳軟

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

【有點尷尬】三寶被叭爆氣想理論...下車忘拉手煞往前嚕

神童自爆「做過乳頭縮小手術」　SJ成員第一次知道全笑瘋
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366