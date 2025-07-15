單場兩度重摔不怕　賀博：好險我只有19歲

▲賀博對上阿聯之戰兩度重摔落地，賽後他卻幽默表示自己只有19歲所以沒事。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／新北報導

雖然末節一度讓對手阿聯男籃逆轉超前，但瓊斯盃中華藍隊靠著「賀家兄弟」賀丹29分、賀博25分雙槍發威下，最終88比73贏得勝利。不過此戰年僅19歲的賀博遭遇對手強悍肢體對抗，切入過程兩度重摔落地，賽後也以冰敷袋舒緩頸部現身記者會。不過賀博幽默表示，「很幸運的我只有19歲，雖然是很重的摔下來，但一切沒有問題！」

昨日面對衛冕奪冠呼聲極高的菲律賓，中華藍隊搞砸上半場領先大好契機，因為第3節團隊僅拿兩分，造成最終輸球結果。

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但今日中華藍隊即便高柏鎧、林秉聖等戰將都高掛免戰牌，但賀丹、賀博仍挺身而出，搭配林庭謙火力支援，最終率隊甩開阿聯糾纏，以15分之差贏球。

目前中華藍隊2勝1敗在本屆瓊斯盃男子組排名第3位，僅次於3連勝的巴林以及2連勝的菲律賓。

賽後賀博表示，「贏球是最重要的，這場比賽遠比我想像的艱辛，我們都認為應該贏更多分，但我們在最後階段頂住壓力拿下勝利，這是我最開心看到的。也很感謝圖齊教練有耐心的指導我們，教練一直很信任每一位選手，我也很開心學習到教練的體系，每一天無論個人、團隊都變得更好。」

攻下全場最高29分的賀丹則說，「此次中華藍隊的成員來自四面八方，有從CBA回來的，有台灣本土職籃的，也有從美國回來的球員，攻防兩端都有很多要調整之處，今天是非常重要的一場勝利。團隊此戰的三分球命中率僅有23.3%，應該要有所提升，至少要來到4成的水準。」

此戰因為切入兩度重摔倒地的賀博，賽後也在頸部放上冰敷袋舒緩，被問到遭遇對手強勢對抗看防時，賀博幽默表示，「重摔兩次，我認為還好，很幸運的我只有19歲，雖然是很重的摔下來，身體對抗強度也很高，9天內打8場比賽確實很艱難，但我們有很好的防護團隊，我會沒有問題的。」

15日瓊斯盃將上演「藍白內戰」，中華藍隊和中華白隊將進行兄弟鬩牆，賀博也強調，「雖然兩隊都是同樣的體系，我們和白隊球員也有很好的交情，但上了場就是全力以赴，絕對不會手下留情。」

▲瓊斯盃中華藍隊靠著賀丹單場轟下29分，順利擊倒阿聯。（圖／籃協提供）