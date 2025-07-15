確定左膝半月板損傷　海神仍與邱子軒完成4年續約

▲海神「邱森萬」邱子軒完成4年續約。（圖／海神提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃高雄全家海神15日宣布與邱子軒完成4年續約。邱子軒歷經近一年的復健與休養，2024-25賽季1月份傷癒歸隊後不僅分擔控球，場上攻防兩端穩定輸出，幫助球隊相隔3年重返總冠軍賽，儘管在總冠軍賽第7戰遭遇傷勢，邱子軒面對新賽季仍充滿期待，除了休賽季積極復健，也將持續增加進攻技能包，期許新球季再度幫助球隊向總冠軍叩關。

進入職業之際與新人王獎項擦肩，第二年因傷與聯盟規定的出賽場次僅一場之隔無緣最佳進步獎，第三個球季邱子軒終於得以健康狀態出賽，被總教練費雪視為極富創造力的球員，邱子軒在季中嘗試擔任先發控球，成為海神挺進季後賽挑戰總冠軍的要角。

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邱子軒例行賽出賽19場，場均得分10.4分、3.8籃板、3.5助攻、1.9抄截，4月底獲單週最佳表現球員獎，同時獲入圍4月MVP肯定。

季後賽5戰場均繳12.6分、2.6助攻、2.4籃板外帶2.4抄截的全能表現，助海神隊以4勝1負擊敗福爾摩沙夢想家，也是他個人生涯首闖冠軍賽。

與海神隊完成續約，邱子軒對自己有更多期待，休賽季的目標則先放在復健養傷，他在總冠軍賽第7戰左膝半月板損傷，預計會進行第三次MRI檢查評估是否動刀，「感謝球隊，也很開心能夠繼續跟這些老隊友拚戰。接下來的首要任務肯定是按部就班復健養傷，為下個球季做準備。」

執行長李偉誠提到，邱子軒優異的進攻觀賞性與得分爆發力，甚至是本季總教練費雪持續培養的控球潛力，讓他從未在球團長期規劃中缺席，續約也是按照球隊計劃而行。無論邱子軒是否經歷過傷病，都對他寄予厚望，「希望邱子軒持續追求個人技術與團隊影響力的增長，展現個人才能與天賦的同時，也得準備肩負起中生代球員的使命，做球隊後起之秀的榜樣。」