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Yuki Magic！地表最強172震撼NBA夏聯　河村勇輝15分10助攻亮眼

記者杜奕君／綜合報導

有「地表最強172公分」稱號的日本男籃主控河村勇輝，目前仍在NBA夏季聯賽持續出賽，爭取新賽季續留NBA殿堂機會。夏聯代表芝加哥公牛出賽的他，15日在對上印第安納溜馬之戰表現出色，全場繳出15分，並送出10次助攻，場上連續精彩妙傳讓現場球迷驚嘆聲不斷，最終幫助公牛以114比105贏球，公牛更在官方社群以「Yuki Magic」讚美河村勇輝精彩表現。

在上季效力曼菲斯灰熊，並且獲得在NBA正式例行賽出賽亮相機會後，河村勇輝賽季結束並未獲得灰熊續留，他則是轉戰公牛參與夏季聯賽，並尋求下一張NBA合約可能性。

今日夏季聯賽對上溜馬之戰，河村替補上陣出賽將近28分鐘，場上多次上演精彩助攻戲碼，讓他最終拿下15分、10助攻的夏季聯賽代表作，也幫助球隊順利9分之差擊敗溜馬。

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河村勇輝今日助攻連發的精彩表現，更讓公牛社群以「Yuki Magic」來盛讚其表現，此戰河村勇輝進攻端包括中距離、三分球投射的強勢表現，也再次讓自己的印象分數有所提升。不過接下來河村勇輝若想要取得再一次的NBA合約，恐怕仍需要有更多亮眼表現當作佐證，才能說服球團出手留人。

▲河村勇輝在夏季聯賽單場繳出15分、10助攻表現亮眼。（圖／取自公牛 IG）

▲河村勇輝在夏季聯賽單場繳出15分、10助攻表現亮眼。（圖／取自公牛 IG）

關鍵字： 河村勇輝公牛NBA夏季聯賽

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