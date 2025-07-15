快訊／鋼鐵人去留成疑　上季新秀莊朝勝轉戰台鋼獵鷹

▲鋼鐵人上季第二輪新秀莊朝勝轉戰獵鷹效力。（圖／台鋼獵鷹提供）

記者杜奕君／綜合報導

台鋼獵鷹今（15）日正式宣布，2024-25賽季效力於高雄鋼鐵人，並為UBA政大雄鷹四連霸王朝班底的後衛莊朝勝透過「現金交易」加盟球隊，盼能提升後場穩定性，為球隊注入更多年輕活力。

身高176公分的莊朝勝，是政大雄鷹當時完成四連霸的重要功臣。該賽季他場均貢獻8.4分、2.4次助攻、1.8次抄截，三分球命中率達33.3%。在四強戰面對世新時砍下23分，冠軍戰對健行也有17分進帳，關鍵時刻屢屢挺身而出，展現出色的大賽抗壓力與進攻破壞力。

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在2024年PLG選秀會中，莊朝勝於第二輪第一順位獲得高雄鋼鐵人青睞，成功踏入職業殿堂。此次轉戰台鋼獵鷹，盼能在新環境中累積更多歷練。

談到加入獵鷹的心情，莊朝勝表示，「很高興能來到台鋼獵鷹這個大家庭，團隊競爭力很強，讓人非常期待新賽季的挑戰。」他也坦言自己的最大優勢在於外線火力，「雖然新人年還在調整中，但我會持續努力提升穩定性，把命中率練到更好。」

值得一提的是，莊朝勝此次也將與大學時期的拍檔李允傑再度並肩作戰。他笑說，「很開心能和小傑再度同隊，他是很出色的射手，每次出手都很有威脅性。我也先向小傑了解了球隊氛圍，知道在這裡自律是基本要求，大家都希望每天能比昨天更好。」

展望新賽季，莊朝勝強調，「目標就是要比新人年有更穩定、更好的表現，修正自己不足之處，強化身體條件，也希望向資深學長們多學習，朝更成熟的後衛邁進。」

