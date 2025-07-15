世大運17日點燃戰火　中華隊掌旗官擊劍陳弈通、網球楊亞依出任

▲「擊劍王子」陳弈通此次擔任世大運男子掌旗官。（圖／中華奧會資料照）

記者杜奕君／綜合報導

2025德國萊茵-魯爾世大運，將於台灣時間17日凌晨點燃戰火，中華代表團在開幕式「掌旗官」也正式揭曉，將由男子擊劍好手陳弈通以及網球女將楊亞依擔綱，這也是中華隊首次在世大運有兩名掌旗官。

本次世大運由體育署、大專體總在目前已經到達選手中，選出巴黎奧運國手陳弈通，以及上屆成都世大運表現優異的楊亞依擔任男、女掌旗官，這也是中華隊在世大運史上首次有兩位掌旗官。

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過去幾年中華代表團在世大運掌旗官選擇上，2013年由網球好手李欣翰、2015年則是女排選手王欣婷、2017年台北世大運則是由田徑「台灣最速男」楊俊瀚擔綱，2019年則是男排選手吳宗軒，上屆則是人氣「排球甜心」廖苡任扛下掌旗官重任。

陳弈通是睽違36年後，再次登上奧運殿堂的擊劍好手，本屆則將和陳致傑及岳哲豪、許勝閎組成男子鈍劍「F4」，目標則是替中華隊在世大運拿下首面擊劍獎牌。

至於上屆成都世大運拿下網球女單銀牌的楊亞依，昨日已經抵達德國，也將全力以赴爭取金牌榮耀，本屆世大運網球項目，中華隊女子選手有楊亞依、李亞芯、林芳安和李羽芸，男子選手則包括陳彥丞、張子隸、王愷翊和羅翊睿。

據了解，此次開幕式將有男籃、女籃、羽球、擊劍、網球等項目，一共52位選手、14位教練出席此次世大運開幕式。

▲網球女將楊亞依擔任本屆世大運女子掌旗官。（圖／資料照）