賀丹驚天一扣、劉錚飆17分　瓊斯盃「中華內戰」中華藍奪勝

▲瓊斯盃中華內戰，中華藍靠著台灣飛人劉錚飆分奪勝。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜奕君／新北報導

第44屆雙北瓊斯盃男子組賽事，15日上演經典「藍白內戰」，由中華藍以及中華白展開對決。中華藍即便當家主控陳盈駿休兵，但賀丹開賽首節就連續兩次驚天爆扣，加上「台灣飛人」劉錚砍下全場最高17分，賀丹16分攜手出擊，中華藍全隊11人都有得分紀錄，最終就以92比80擊敗中華白。

此戰不少哈佛大學畢業校友進場支持賀丹、賀博兄弟檔，中華白隊由於禁區支柱丁恩迪，加上3大主力得分點陳將双、江均、林現惟都休兵，開賽雖然一度能和中華藍隊有所抗衡，但中華藍賀丹首節就兩度演出驚天爆扣，幫助中華藍首節打完以24比18取得領先。

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▲瓊斯盃賀丹、賀博持續亮眼發揮，幫助中華藍隊奪勝。（圖／記者林敬旻攝）

次節中華白禁區失守，讓中華藍內線頭號長人高柏鎧不斷肆虐，中華白僅能靠著零星單打，單節只有10分進帳，半場打完中華藍以46比28領先中華白。

下半場開打後，中華藍靠著林庭謙外線持續擴大領先，一度超前中華白來到31分之多，但中華白靠著徐堂琪外線攻勢，加上黃宙騏連續強勢切入持續追分。但3節打完中華藍仍以25分大幅超前。

末節中華藍靠著關達祐強勢切入完成3分打，隨後韓杰諭外線命中，讓中華藍完成「全員得分」，不過中華白靠著郭俊言、葉惟捷連續追分，連番攻勢逼近來到12分差。最終中華藍以92比80擊敗中華白。

▲瓊斯盃中華藍隊賀丹、賀博有龐大加油團到場應援。（圖／記者林敬旻攝）