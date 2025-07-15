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被賀丹「顏扣」不怕　徐堂琪：躲開有點不夠積極

▲瓊斯盃中華白隊徐堂琪、中華藍隊賀丹。（圖／籃協提供）

▲瓊斯盃中華白隊徐堂琪。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／新北報導

瓊斯盃一年一度「中華內戰」15日登場，中華藍、中華白交手，身為老大哥的中華藍雖然一度領先多達31分，但中華白小將末節團隊轟下34分，最終中華藍僅以12分之差贏球。此戰中華藍賀丹首節就有一次狂放的超暴力「顏扣」，慘遭毒手的中華白小將徐堂琪賽後則表示，「那球是我傳球太急導致失誤，躲開有點不夠積極，因此就盡全力去跳，被扣就算了！」

中華藍此戰展現老大哥威力，攻守兩端都有強勢表現，全隊11位登錄球員都有得分紀錄，「台灣飛人」劉錚繳出17分、4籃板、1抄截，賀丹單場兩度爆扣，貢獻16分、3籃板、5助攻、1抄截、1阻攻，賀博則有12分進帳，林庭謙、高柏鎧則都拿到11分。

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中華白方面，林彥廷拿下全隊最高16分外帶6籃板、4助攻，徐堂琪11分、6籃板，葉惟捷也有11分進帳。

高中畢業於北科附工，目前就讀台藝大的192公分中華白隊小將徐堂琪，首節因為一次傳球失誤，隨後被賀丹「顏扣」，但徐堂琪此戰外線手感火燙，全場8投5中拿下11分、6籃板表現亮眼。

徐堂琪表示，「我傳球太急了，我都失誤了，躲開有點不夠積極，用全力去跳，被扣就算了。」

對於此次來到瓊斯盃的收穫，徐堂琪則說，「出發來瓊斯盃的前一天，教練就是告訴我做好該做的，不會因為失誤就不讓我上場，我在這個位置上今天時間比較多，剛好手感也比較好，就是做好教練交代我做的事情。」

▲瓊斯盃中華白隊徐堂琪、中華藍隊賀丹。（圖／籃協提供）

▲瓊斯盃中華藍隊賀丹今日兩度上演暴力重扣。（圖／籃協提供）

關鍵字： 賀丹徐堂琪瓊斯盃中華藍中華白台籃

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