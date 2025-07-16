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台灣雙職籃合作確定沒有鋼鐵人　莊瑞雄：希望更多球隊加入

▲獵鷹谷毛唯嘉、飛雷神、鉑金，鋼鐵人陳范柏彥（圖／PLG職籃提供）

▲高雄鋼鐵人確定不在雙職籃新賽季合作案內，動向依舊未正式說明。（圖／PLG資料照）

記者杜奕君／台北報導

台灣職籃確定將走向「合作」新紀元，身兼立法委員與TPBL職籃會長身份的莊瑞雄16日證實，今日上午包括PLG、TPBL職籃兩大聯盟主要高層首度召開實體會議，會中達成以「10隊」規模合作。不過莊瑞雄也喊話表示，「職籃希望有更多球隊加入，有共同的目標，至於合併議題則跳得快了一些，兩聯盟會保持密切聯繫，這是個好的開始！」

延燒多時的雙職籃整併話題，16日兩大職籃聯盟終於坐下來談，且確定以PLG職籃台北富邦勇士、桃園璞園領航猿、台南台鋼獵鷹，TPBL職籃台北台新戰神、新北國王、新北中信特攻、桃園台啤永豐雲豹、新竹御嵿攻城獅、福爾摩沙夢想家、高雄全家海神的10隊規模展開。

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至於隸屬PLG職籃的高雄鋼鐵人，則確定並未進入在此次兩職籃聯盟合作案中，球隊未來動向依舊成謎。

莊瑞雄表示，「兩個職業聯盟何去何從，今天兩個聯盟確實有首次召開實體會議，大家坐下來達成了一個『合作』共識，兩個聯盟將有10個球團，接下來擬訂了意向書，目前陸續回傳中，已經有超過一半的球隊回傳。」

「聯合選秀是一個大方向，但順位相關細節，大家還需要再協商，另外包括賽制也需要經過討論，再一次來向外界公告。接下來合作的細節、意向書的擬定、確認，是否有新球隊加入，今天都有討論，但目前都是朝好的方向來前進，請球迷給我們一點時間，會在7月底進行兩聯盟第2次的實體會議。」莊瑞雄如此說道。

莊瑞雄也強調，「職籃希望有更多球隊加入，有共同的目標，包括合併問題，都跳得快了一點，先合作知道細節是什麼，10個球團會來開會再決定，合作細節擬定出來後，一次向外界報告。」

▲▼莊瑞雄 聯訪 立法院 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲莊瑞雄喊話，希望職籃未來有更多新球隊加入。（圖／記者屠惠剛攝）

關鍵字： TPBLPLG合作台籃職籃

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