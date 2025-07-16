快訊／台灣職籃新紀元　TPBL、PLG兩聯盟下季將正式「合作」

▲國內兩大職籃聯盟下賽季將正式合作展開新賽季。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／新北報導

台灣「雙職籃」將正式走上合作之路！根據最新消息，台灣兩大職籃聯盟TPBL、PLG今日上午各派出高層齊聚立法院，商討相關合作事宜，確定下賽季將以「7+3」共10隊形式合作開打，計畫以「先合作後合併」的模式，先簽署合作意向書，隨後將辦理新人聯合選秀會，展開合作一途。

台灣職籃兩大聯盟TPBL與PLG，在今年季後再度針對合併與合作議題展開商討。今天，TPBL會長莊瑞雄召集兩聯盟高層於立法院進行協商，討論合作細節。據悉，雙方10支球隊已表達簽署合作意向書的意願，並計畫以「先合作後合併」的模式推進。

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回顧去年6月，國王董事長王文祥曾宣布兩聯盟即將合併，但因賽制分歧，最終未能成局。當時，富邦勇士、領航猿與鋼鐵人選擇退出，獵鷹則轉投PLG陣營，剩餘的7支球隊，包括國王、夢想家、攻城獅、中信特攻、雲豹、戰神及海神，組成新聯盟TPBL，正式宣告合併破裂。

然而，今年季後TPBL與PLG的合併話題再度升溫，尤其在PLG鋼鐵人可能退出的情況下，雙方10支球隊重新評估合作可能性。今天的協商由TPBL會長莊瑞雄主持，PLG副會長陳建州及各聯盟高層均出席，討論的重點包括簽署合作意向書及推動聯合選秀。

據了解，雙方合作的第一步將從「聯合選秀」開始。原本PLG計畫於7月中旬展開選秀程序，TPBL則預定於7月30日進行選秀體測會，8月11日舉行選秀日。隨著聯合選秀的落實，相關日程將重新調整，而新賽季也預計由10支球隊共同參賽，開啟台灣職籃的新局面。