快訊／瓊斯盃地貼爭議再起　職籃工會喊話4塊地貼要拆除

▲瓊斯盃地貼爭議延燒，職籃工會提出3點聲明向籃協及體育署喊話。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜奕君／新北報導

針對本屆瓊斯盃男子組賽事，「地貼」導致球員滑倒狀況不斷，引發外界熱議及批評，職籃工會15日晚間發出聲明提出3點訴求，且公開向中華籃協喊話，希望能移除跳球圈附近4塊地貼、請體育署說明本案中監督作為、建議未來賽事補助與審查程序。

職籃工會聲明如下：

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2025年瓊斯盃於新莊體育館舉行後，職籃工會接獲多位球員反映場地地貼出現打滑、移動受限等情形，影響比賽流暢度並提高運動傷害風險。

7月14日下午，工會正式行文至教育部體育署、新北市政府、立法院及中華籃協，並同步溝通轉達選手實際經驗與疑慮，呼籲儘速評估跳球圈周邊四塊地貼的安全性。

雖籃協明確表示「球員安全一定會擺在第一」，但截至7月15日賽程前，該四塊地貼仍維持原狀。工會理解賽會執行與廣告規劃有其時程考量，但在已有選手反映、工會正式行文的情形下，相關單位至今未採取調整措施，主辦單位與主管機關有責任清楚說明，是否已妥善納入風險評估與選手安全保障。

當最直接的風險區域未獲實際改善，工會不得不對決策標準提出質疑：若安全為首要原則，應具體反映在執行行動，而非止於言辭。

不僅想起僅數月前，紐西蘭女足因場地安全問題取消來台賽事，教育部曾公開表示「丟臉」，並撤回相關補助。然如今瓊斯盃再次發生類似問題，顯示主管機關未建立有效場地審查與風險控管機制，讓補助制度流於形式，導致問題重演。

職籃工會在此提出三點訴求：

1. 7月16日賽前，請主辦單位儘速完成跳球圈周圍四塊地貼的風險評估，並視情況調整或移除。

2. 請體育署說明本案中監督作為，並建立場地風險指引與稽核流程，確保未來國際賽事品質與安全。

3. 建議未來賽事補助與審查程序，納入場地設計、選手意見回饋與第三方檢測機制，防止類似狀況再次發生。

選手上場應能全心投入比賽，而非分心於場地風險。職籃工會將持續穩定反映選手聲音，並期待主管機關落實制度責任，共同維護台灣主場賽事的基本信賴與國際形象。

▲瓊斯盃男子組賽事此次又因為球場地貼風波引發外界關注討論。（圖／記者林敬旻攝）