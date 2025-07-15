運動雲

>

快訊／瓊斯盃地貼爭議再起　職籃工會喊話4塊地貼要拆除

▲瓊斯盃中華籃隊賀博。（圖／記者林敬旻攝）

▲瓊斯盃地貼爭議延燒，職籃工會提出3點聲明向籃協及體育署喊話。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜奕君／新北報導

針對本屆瓊斯盃男子組賽事，「地貼」導致球員滑倒狀況不斷，引發外界熱議及批評，職籃工會15日晚間發出聲明提出3點訴求，且公開向中華籃協喊話，希望能移除跳球圈附近4塊地貼、請體育署說明本案中監督作為、建議未來賽事補助與審查程序。

職籃工會聲明如下：

[廣告]請繼續往下閱讀...

2025年瓊斯盃於新莊體育館舉行後，職籃工會接獲多位球員反映場地地貼出現打滑、移動受限等情形，影響比賽流暢度並提高運動傷害風險。

7月14日下午，工會正式行文至教育部體育署、新北市政府、立法院及中華籃協，並同步溝通轉達選手實際經驗與疑慮，呼籲儘速評估跳球圈周邊四塊地貼的安全性。

雖籃協明確表示「球員安全一定會擺在第一」，但截至7月15日賽程前，該四塊地貼仍維持原狀。工會理解賽會執行與廣告規劃有其時程考量，但在已有選手反映、工會正式行文的情形下，相關單位至今未採取調整措施，主辦單位與主管機關有責任清楚說明，是否已妥善納入風險評估與選手安全保障。

當最直接的風險區域未獲實際改善，工會不得不對決策標準提出質疑：若安全為首要原則，應具體反映在執行行動，而非止於言辭。

不僅想起僅數月前，紐西蘭女足因場地安全問題取消來台賽事，教育部曾公開表示「丟臉」，並撤回相關補助。然如今瓊斯盃再次發生類似問題，顯示主管機關未建立有效場地審查與風險控管機制，讓補助制度流於形式，導致問題重演。

職籃工會在此提出三點訴求：

1. 7月16日賽前，請主辦單位儘速完成跳球圈周圍四塊地貼的風險評估，並視情況調整或移除。
2. 請體育署說明本案中監督作為，並建立場地風險指引與稽核流程，確保未來國際賽事品質與安全。
3. 建議未來賽事補助與審查程序，納入場地設計、選手意見回饋與第三方檢測機制，防止類似狀況再次發生。

選手上場應能全心投入比賽，而非分心於場地風險。職籃工會將持續穩定反映選手聲音，並期待主管機關落實制度責任，共同維護台灣主場賽事的基本信賴與國際形象。

▲瓊斯盃中華白隊林彥廷。（圖／記者林敬旻攝）

▲瓊斯盃男子組賽事此次又因為球場地貼風波引發外界關注討論。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： 瓊斯盃地貼職籃工會台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

被盛讚當代中華男籃楷模　劉錚：需要我就義不容辭站出來

被盛讚當代中華男籃楷模　劉錚：需要我就義不容辭站出來

被賀丹「顏扣」不怕　徐堂琪：躲開有點不夠積極

被賀丹「顏扣」不怕　徐堂琪：躲開有點不夠積極

賀丹驚天一扣、劉錚飆17分　瓊斯盃「中華內戰」中華藍奪勝

賀丹驚天一扣、劉錚飆17分　瓊斯盃「中華內戰」中華藍奪勝

2025台北馬開放抽籤　國內跑者獎金加碼至50萬

2025台北馬開放抽籤　國內跑者獎金加碼至50萬

世大運17日點燃戰火　中華隊掌旗官擊劍陳弈通、網球楊亞依出任

世大運17日點燃戰火　中華隊掌旗官擊劍陳弈通、網球楊亞依出任

確定左膝半月板損傷　海神仍與邱子軒完成4年續約

確定左膝半月板損傷　海神仍與邱子軒完成4年續約

Yuki Magic！地表最強172震撼NBA夏聯　河村勇輝15分10助攻亮眼

Yuki Magic！地表最強172震撼NBA夏聯　河村勇輝15分10助攻亮眼

快訊／鋼鐵人去留成疑　上季新秀莊朝勝轉戰台鋼獵鷹

快訊／鋼鐵人去留成疑　上季新秀莊朝勝轉戰台鋼獵鷹

好消息！「血栓」徹底痊癒　馬刺溫班亞瑪新賽季健康回歸

好消息！「血栓」徹底痊癒　馬刺溫班亞瑪新賽季健康回歸

NBA夏季聯賽「最狂灌籃」誕生　溜馬白人扣將讓對手嚇到翻白眼

NBA夏季聯賽「最狂灌籃」誕生　溜馬白人扣將讓對手嚇到翻白眼

陳喬恩曝選擇Alan的契機 「連續聊3天」：懶得換人XD

熱門新聞

從0比5逆襲兄弟奪勝！古久保：被打就討回來　曝波賽樂牛棚原因

郭天信獨攬5打點！朱育賢連2場開轟　味全12比4宰台鋼獨居第一

張榮麟打完比賽就不適遲未現身　隊友回飯店找他驚見已斷氣

遭爆料「頻繁出國」　體育署長鄭世忠確定取消北極行

明星賽最終名單公布！全壘打賽換4人　葉君璋、高志綱重披護具吸睛

兄弟痛失勝利！桃猿6局大反攻　成晉再見安逆轉收尾

讀者回應

﻿

熱門新聞

1逆襲兄弟奪勝　古久保：被打就討回來

2郭天信獨攬5打點！味全獨居第一

3張榮麟遲未現身　隊友回飯店找他已斷氣

4遭爆料頻繁出國　鄭世忠取消北極行

5明星賽最終名單公布！全壘打賽換4人

最新新聞

1休賽季又受傷　喬治左膝關節鏡手術

2瓊斯盃地貼爭議　職籃工會發聲要拆

3中華男籃楷模　劉錚：需要我義不容辭

4被賀丹顏扣　徐堂琪：躲開不夠積極

5郭天信獨攬5打點！味全獨居第一

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

李多慧送福利應援表演服超辣！　粉絲瘋喊：眼睛不知道該看哪裡

李多慧應援穿超辣大放福利　粉絲暴動：不知該看哪裡了

【珠珠寶貝大爆改】#李珠珢 齊短髮亮相！熱跳《Good Thing》畫面太香

連3戰1分差奪2勝！鋒總讚「很棒的循環」　揭李宗賢關鍵代打原因

邊荷律潑球迷水反淋濕自己　慌張閃避還被偷襲超傻眼XD

Jennie台上拉開衣服　大方「露胸器」超辣！

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

陳喬恩曝選擇Alan的契機 「連續聊3天」：懶得換人XD

【越南人都信了】女模仿太到位假裝同鄉亂聊天

【在押有望自由？】柯文哲現身笑了！ 沈慶京卡關5天還沒交保
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366