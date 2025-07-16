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快訊／台灣雙職籃10隊合作　莊瑞雄：意向書已超過一半回傳

▲▼莊瑞雄 聯訪 立法院 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲莊瑞雄親曝雙職籃合作進度，並發表7點聲明。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜奕君／台北報導

台灣TPBL、PLG兩大職籃聯盟，16日終於坐下來談「合作」，新賽季預計將以10隊規模進行新賽季。現任立法委員也身兼TPBL職籃會長的莊瑞雄，下午公開向媒體說明會後達成決議，確認與會共10支球團，已經擬定合作意向書，且已經有超過一半的球團回傳，另外聯合選秀也是共識，不過包含新賽季賽制等細節，會在確認後，一次向外界公告。

莊瑞雄7點聲明如下：

1. 首先，今天兩聯盟確實有開會，與會人員為兩聯盟的成員，目前兩聯盟及所屬球團都有合作共識。

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2. 兩邊是否合作需要兩聯盟共10支球團同意，10支球團確實有擬訂意向書，因為各球團行政流程問題，所以陸續回覆中。

3. 今天主要是合作細節進行討論，但還有些執行面需要釐清，等釐清後才會有結論，會再對外公布。

4. 共同選秀確實是方向，細節仍在協調。

5. 確實有討論例行賽、季後賽的賽制，但還沒有決定，細節需釐清後才可確認。

6. 兩聯盟會固定開會保持聯絡，確保事情跟執行細節都已經釐清及確認，再由兩聯盟統一對外公布。

7. 因為這也是第一次兩聯盟的實體會議，雖然大家都有共識，但現階段還有許多內容需要整合，期盼外界多給我們一點時間，事緩則圓，但請球迷放心，一切都在往好的方向前進。

關鍵字： 台籃TPBLPLG莊瑞雄合作聯合選秀

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