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東亞盃足球錦標賽　中華女足0比2不敵南韓

▲中華女足賽前合照、中華女足9號許翊筠。（圖／足協提供）

▲中華女足在本屆東亞盃足球錦標賽最終戰，以兩球之差不敵南韓。（圖／足協提供）

記者杜奕君／綜合報導

2025東亞盃足球錦標賽女子組決賽最後一日，在滂沱大雨中於水原世界盃體育場舉行。地主韓國女足憑藉老將池笑然的12碼罰球以及張瑟琪在比賽尾聲的進球，以2比0擊敗中華女足，成功摘下冠軍。

比賽初期，韓國女足展現強勢，前10分鐘便多次威脅中華女足的防線。然而，中華女足憑藉全隊嚴密的防守化解危機，並逐漸找回比賽節奏。守門員王郁婷在面對韓國的身體對抗時表現穩健，力保球門不失。上半場結束時，雙方仍維持0比0僵局。

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進入下半場後，韓國女足調整戰術，接連發動攻勢。中華女足則延續上半場的防守反擊策略，並成功阻擋多次威脅。然而，第70分鐘，裁判判定中華女足在罰球區內犯規，韓國女足獲得12碼罰球機會。池笑然主罰命中，幫助韓國取得1比0領先。比賽進入尾聲，第85分鐘，韓國再度展開攻勢，張瑟琪接右路傳中射門破網，最終將比分鎖定為2比0。

賽後，中華女足總教練陳曉明表示，「我們本場比賽的調整有一定成效，防守表現值得肯定。接下來，我們會全力備戰明年的亞洲盃會內賽。」

此次東亞盃賽程，中華女足不僅成功取得2024女子亞洲盃會內賽資格，更在與中、日、韓三支亞洲一級強隊交手中累積了寶貴經驗。接下來，選手們將回歸母隊，準備迎接2025/26賽季的台灣木蘭足球聯賽。球迷朋友可持續關注木蘭聯賽，為中華女足選手們加油。

▲中華女足賽前合照、中華女足9號許翊筠。（圖／足協提供）

▲中華女足9號許翊筠。（圖／足協提供）

關鍵字： 東亞盃足球女足中華女足

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