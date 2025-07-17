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海神辦U12邀請賽　胡瓏貿曝國小志願是打中華隊

▲胡瓏貿與母校三興國小學弟合影、海神舉辦U12邀請賽，于煥亞擔任高雄獅湖客座教練。（圖／高雄全家海神提供）

▲海神舉辦U12邀請賽。（圖／高雄全家海神提供）

記者杜奕君／綜合報導

⾼雄全家海神職業籃球隊16日、17日攜手金築建設，於高雄市小港區華山國小舉辦金築雄心萬浪U12籃球邀請賽，邀請高雄華山國小、獅湖國小、台南九份子國小、雲林鎮南國小、彰化新港國小、台北三興國小共6支隊伍交流切磋，並結合球星籃球教室，由胡瓏貿、吳曉謹、呂威霆、唐維傑、勤明慶、于煥亞、蘇文儒輪番擔任客座教練，讓學員收穫滿滿。

金築建設本季與高雄全家海神隊首度合作，舉辦金築雄心萬浪U12籃球邀請賽，希望以金築建設的力量為基底，打造少年籃球發展的平台，攜手高雄全家海神一起掀起雄心萬浪。

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金築建設總經理洪瑞堂以海神隊總冠軍賽拼戰到第七戰為例，「運動有輸有贏，但團隊合作比分數更重要，勇敢嘗試比勝負更可貴。當你們站上球場，就已經是勇敢的贏家。期待你們為夢想全力以赴。」

高雄市運動發展局局長侯尊堯今日代表市府受邀出席，指出海神隊成立四年以來與運發局合作為地方深耕，而總冠軍賽海神隊展現奮戰不懈的精神，也正是高雄籃球所要追逐的，勉勵同學持續超越自己。

▲胡瓏貿與母校三興國小學弟合影、海神舉辦U12邀請賽，于煥亞擔任高雄獅湖客座教練。（圖／高雄全家海神提供）

▲胡瓏貿與母校三興國小學弟合影。（圖／高雄全家海神提供）

胡瓏貿現身擔任開球嘉賓，身為三興國小校友的他，提到與同學年紀相仿時，寫作文「我的志願」就已立下志向，「我就寫要當職業球員、打中華隊，我也做到了！打籃球是很快樂的事，也是我的夢想，希望大家未來無論課業或籃球都能永不放棄，持之以恆，如同我們不管對手是誰，都拼盡全力打到第七戰。」

▲胡瓏貿與母校三興國小學弟合影、海神舉辦U12邀請賽，于煥亞擔任高雄獅湖客座教練。（圖／高雄全家海神提供）

▲于煥亞擔任高雄獅湖客座教練。（圖／高雄全家海神提供）

首日下午籃球教室由吳曉謹、呂威霆指導投籃訓練與籃球卡位練習，唐維傑與勤明慶負責進攻技巧與防守訓練，其中包含球感培養、切入腳步、滑步練習、試探步訓練，幫助同學們打好基礎，並透過實戰強化身體記憶。兩日邀請賽最終由獅湖國小奪冠，華山國小亞軍，鎮南國小季軍。

華山國小校長王惠玲是校長界有名的登山愛好者，校內提倡五育均衡，對基層運動發展也大力支持，她勉勵任何運動都是好事，「校長也在參與不同形式的運動，維持運動習慣對身心健康發展有正面影響，也是建立人際關係的途徑，學習與同學合作共同完成目標。」

▲胡瓏貿與母校三興國小學弟合影、海神舉辦U12邀請賽，于煥亞擔任高雄獅湖客座教練。（圖／高雄全家海神提供）

▲胡瓏貿擔任邀請賽開球嘉賓。（圖／高雄全家海神提供）
 

關鍵字： 胡瓏貿海神台籃TPBL

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