▲國際創新網絡專案計畫成果發表，8國、15團隊角逐兩大獎。（圖／體育署提供）

記者杜奕君／綜合報導

2024 ASPN國際創新網絡專案計畫第2期成果發表會將於7月25日在台北三創生活園區舉行，吸引來自8個國家、共15支運動創新團隊參加。本次活動由教育部體育署委託國立陽明交通大學主辦，參賽團隊將爭奪「體育署獎」及「ASPN獎」兩項大獎，並有機會獲得APEC運動政策網絡（ASPN）提供的資源，以進一步拓展國際市場。

ASPN由台灣體育署於2016年倡議成立，隸屬於APEC人力資源發展工作小組，旨在推動國際體育交流及運動創新教育。自2018年起，ASPN整合區域內的政府、產業及學界資源，成功培育來自25個國家、130個優秀運動創新團隊，逐步建構全球運動創新人才生態圈。去年獲獎的灼見數據團隊（StatsInsight）以其棒球數據分析技術，協助台灣於世界棒球經典賽12強中奪冠，展現運動科技的實際影響力。

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本期計畫特別呼應國際奧林匹克總會（IOC）推動的性別平權議題，並聚焦運動科技在大型賽會中的應用。活動吸引了50組來自國內外的團隊報名，最終選出以色列、美國、印度、澳洲、瑞士、韓國、香港及台灣的15支隊伍進行競賽簡報。這些團隊帶來的創新產品涵蓋多元領域，包括AI水域安全監控系統、即時影音自動化生成平台、追蹤健康狀況的皮膚貼片及智慧鞋墊等。此外，大會特別邀請2032布里斯本奧運組委會董事Sarah Kelly分享如何透過運動科技提升賽會能力及優化參賽者體驗。

體育署表示，運動部將於9月9日掛牌成立，並將運動外交列為未來重要推動議題之一。透過ASPN網絡的國際連結及資源整合，台灣期望深化與全球夥伴的合作，同時擴展運動創新人才培育的規模。未來，台灣將繼續透過ASPN平台推動運動外交，讓世界看見台灣的運動創新實力。