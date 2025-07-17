跟國手姊姊郭虹廷不聊籃球　郭俊言瓊斯盃砍20分成長人新希望

▲瓊斯盃中華白隊郭俊言在對上強敵菲律賓之戰，單場繳出20分代表作。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜奕君／新北報導

本屆瓊斯盃以年輕小將為主體的中華白隊，17日面對此次奪冠最大熱門菲律賓，雖然中華白以75比107落敗，但身高200公分，目前才要升上大學3年級的長人郭俊言，此戰繳出20分、6籃板、3抄截、2阻攻表現出色。姊姊郭虹廷也多次當選中華女籃國手，郭俊言笑說，「我和姊姊平常其實不聊籃球！」但他也強調，希望未來能夠打法更加全面，朝職籃層級邁進。

中華白隊此戰面對本屆唯二未嘗敗績的強敵菲律賓，中華白隊內、外線全面失守，最終以32分之差敗北。不過郭俊言則把握機會打出個人瓊斯盃代表作，出賽20分49秒，14投9中拿下20分、6籃板、3抄截、2阻攻。

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郭俊言表示，「第2節前半段開始，團隊防守就沒有做好，輪轉防守沒有做好，菲律賓外線命中率也很高，因此分數就被帶走了。」

姊姊郭虹廷、妹妹郭美詩也都是籃球運動員，其中大姊郭虹廷更是成名甚早，在HBL、UBA等學生聯賽獲獎無數，也多次當選國手，本身也有亞青國手資歷，此次也入選瓊斯盃的郭俊言卻透露，「其實我和姊姊在家的時候，真的不聊籃球，但從小父母都很支持我們走上籃球路。」

在UBA賽場擁有強大宰制力，但郭俊言也說，「這次來到瓊斯盃，面對各國高了好幾個層級的對手，確實是很好的學習機會，未來我也希望有更全面的打法，希望未來投身職籃舞台後，能在比較高的順位被選上。」

▲郭俊言笑稱和姊姊郭虹廷在家「不聊籃球」。（圖／記者林敬旻攝）