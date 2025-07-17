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鋼鐵人傳解散讓PLG新人王待業中　馬克斯：留在台灣打球是我首選

▲PLG本季年度新人王馬克斯，喊話仍希望留在台灣打球。（圖／記者杜奕君攝）

▲PLG本季年度新人王馬克斯，喊話仍希望留在台灣打球。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／新北報導

第44屆雙北瓊斯盃17日中華藍隊交手馬來西亞，場邊出現2024-25賽季PLG職籃「年度新人王」馬克斯（Marcus Quirk）身影，由於原母隊高雄鋼鐵人目前狀態不明，解散傳聞甚囂塵上，讓馬克斯也感到有些無奈。馬克斯表示，「我只能保持耐心，但我的首選仍是留在台灣打球，因為我真心喜歡高雄這座城市！」

身高198公分，來自英國的馬克斯在大學時期來到虎尾科大就讀，並參與台灣UBA大專籃球聯賽，在2024-25賽季以「外籍生」身份，在首輪第3順位被鋼鐵人選中，新秀賽季場均6.7分、3.2籃板、0.9助攻，整體三分球命中率為30.7%。

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不過賽季結束後，鋼鐵人球團目前狀態未明，球隊解散傳聞不斷，也讓馬克斯在這個休賽季心態相當忐忑，也不知道是否能在台灣延續個人職業籃球生涯。

馬克斯表示，「陳建州告訴我要保持耐心，但目前我能做的只有等待，在上個賽季我自認還沒有展現出我最好的狀態，我也非常希望能夠留在台灣打球，不論是哪個聯盟我都願意，因為我真的很喜歡高雄這座城市。」

馬克斯目前仍住在高雄，甚至連女友也搬來台灣與他同住，馬克斯透露，「休賽季我一直持續訓練，和鋼鐵人隊友劉承彥也有一起訓練，休賽季在高雄要找到訓練場地與同伴真的很不容易，但我真心希望能留在台灣打球。」

對於自己的「外籍生」身份，可能成為續留台灣職籃與否重要關鍵，馬克斯強調，「我完全能理解，為什麼有些台灣人會覺得外籍生制度不應該續存，因為這和台灣本土球員發展性有關，我也完全能夠認同，但我對於台灣有很深的感情，我相信自己能為台灣的籃球做出貢獻。」

對於未來的籃球路該怎麼走，馬克斯表示，「英國確實有球隊邀請我回去打球，但我的首選仍是留在台灣打球，不論是兩個職籃聯盟，或是SBL聯賽我都非常樂意也不會排斥，我現在能做的就是等待，因為目前的情況確實每天都可能變得不同。」

▲▼高雄鋼鐵人劉承彥、馬克斯突破個人生涯新高19分、劉承彥及馬克斯下半場挺身而出。（圖／高雄鋼鐵人提供）

▲馬克斯自認還沒展現出自己的最佳狀態，渴望能夠續留台灣打球。（圖／資料照）

關鍵字： 馬克斯鋼鐵人PLG新人王台籃

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