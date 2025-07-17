快訊／阿拉薩13分13籃板代表作　中華藍隊瓊斯盃26分大勝馬來西亞

▲賀博砍下全隊最高14分，幫助中華藍隊大勝馬來西亞拿下3連勝。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜奕君／新北報導

第44屆雙北瓊斯盃17日中華藍隊交手馬來西亞，雖然上半場僅以10分領先大馬男籃，但中華藍隊下半場替補群起發揮，此戰12人出賽11人有得分紀錄，賀博拿下全隊最高14分，賀丹13分、7籃板，阿拉薩則繳出加入中華隊代表作，全場貢獻13分、13籃板，最終中華藍隊以89比63喜迎3連勝，本屆瓊斯盃4勝1敗排名第3位。

此戰開賽中華藍隊就火力全開，一波8比0攻勢令馬來西亞男籃難以招架，首節打完中華藍隊就以20比8取得雙位數領先。不過次節大馬男籃開始追分，半場打完中華藍隊以37比27持續壓制對手。

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▲林庭謙第3節外線連發，幫助中華藍拉開領先差距。（圖／記者林敬旻攝）

第3節中華隊主力雙能衛林庭謙發威，單節個人三分球5投3中拿下11分，也幫助中華藍隊持續擴大差距，3節打完拉開22分領先。

末節中華藍更是板凳出清，關達祐、蔡宸綱都有出色表現，首度進入中華藍隊的阿拉薩，此戰也繳出個人瓊斯盃代表作，單場13分、13籃板、1阻攻的雙十數據演出。

最終中華藍隊在4人得分達雙位數，賀博14分、阿拉薩13分、13籃板，賀丹13分、7籃板、2抄截，林庭謙11分、2籃板、7助攻、2抄截帶動下，最終以26分之差痛宰大馬男籃，喜迎近期3連勝。

目前中華藍隊4勝1敗，排名僅次於6連勝的巴林、5連勝菲律賓，排名本屆瓊斯盃男子組第3位。

▲阿拉薩13分、13籃板，繳出本屆瓊斯盃個人代表作。（圖／記者林敬旻攝）