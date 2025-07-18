運動雲

>

快訊／「鋼鐵人魂」在獵鷹重生　陳范柏彥正式宣布加盟

▲陳范柏彥正式加盟台鋼獵鷹。（圖／獵鷹提供）

▲陳范柏彥正式加盟台鋼獵鷹。（圖／獵鷹提供）

記者杜奕君／綜合報導

台鋼獵鷹今（18）日正式宣布，簽下前鋒陳范柏彥，強化新賽季前場即戰力。身高193公分的他，具備優異的對抗性和外線火力，將身披23號球衣，為球隊帶來更全面的戰力。 

畢業於健行科技大學的陳范柏彥，2022年PLG職籃選秀會以榜眼之姿被臺北富邦勇士選中。2024年被交易至高雄鋼鐵人，2024-25賽季場均上場約35分鐘，貢獻13.2分、3.2籃板和0.9助攻，13場比賽得分上雙，三分命中率達35%，展現穩定的進攻火力與場上耐戰度。憑藉出色表現，他獲選年度第一隊，場均得分排名本土球員第二。如今轉戰台鋼，將成為獵鷹本季陣容中的關鍵補強。 

[廣告]請繼續往下閱讀...

台鋼獵鷹球團表示，「陳范柏彥有很好的身體條件和對抗強度，外線把握度也很不錯，正是我們希望補進的球員。他的加入能讓球隊在前場有更多進攻選項，也能提升對位防守的靈活性，期待他和團隊產生良好化學效應。」

談及加盟台鋼獵鷹的心情，陳范柏彥說，「今年合約到期成為自由市場球員，剛開始心情比較忐忑，不過加入台鋼後，能感受到總教練的肯定和總經理的重視與信任，現在心情比較穩定，可以專心在球技和球場表現上。」他也提到，在場上自評目前最大的優勢是「身體對抗能力，以及三分線的把握度。」

多年戰友再續前緣，本季陳范柏彥將與從自強國中起一路並肩作戰、攜手走過能仁家商與健行科大的老戰友谷毛唯嘉再度同隊。他笑說，「期待谷毛能帶起球隊的進攻節奏和團隊合作，相信我們會有很好的化學反應。」陳范柏彥也坦言，新賽季最想挑戰的是「提升自己更多面向的進攻得分，還有傳球視野，讓自己能幫助球隊更多。」 
 

關鍵字： 陳范柏彥獵鷹鋼鐵人PLG台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

夢想家火速續留主戰洋將陣型　宣布霍爾曼續約

夢想家火速續留主戰洋將陣型　宣布霍爾曼續約

高中來台打球終於拚進瓊斯盃　阿拉薩被中華男籃選上超感恩

高中來台打球終於拚進瓊斯盃　阿拉薩被中華男籃選上超感恩

中華男籃「4號位接班人」在哪？　主帥圖齊親曝3大關鍵特質

中華男籃「4號位接班人」在哪？　主帥圖齊親曝3大關鍵特質

快訊／阿拉薩13分13籃板代表作　中華藍隊瓊斯盃26分大勝馬來西亞

快訊／阿拉薩13分13籃板代表作　中華藍隊瓊斯盃26分大勝馬來西亞

鋼鐵人傳解散讓PLG新人王待業中　馬克斯：留在台灣打球是我首選

鋼鐵人傳解散讓PLG新人王待業中　馬克斯：留在台灣打球是我首選

跟國手姊姊郭虹廷不聊籃球　郭俊言瓊斯盃砍20分成長人新希望

跟國手姊姊郭虹廷不聊籃球　郭俊言瓊斯盃砍20分成長人新希望

菲律賓32分痛宰中華白　郭俊言砍20分6籃板寫瓊斯盃代表作

菲律賓32分痛宰中華白　郭俊言砍20分6籃板寫瓊斯盃代表作

本屆瓊斯盃「最強黑馬」是它　巴林男籃率先強勢6連勝

本屆瓊斯盃「最強黑馬」是它　巴林男籃率先強勢6連勝

國際創新網絡專案計畫成果發表　8國、15團隊角逐兩大獎

國際創新網絡專案計畫成果發表　8國、15團隊角逐兩大獎

海神辦U12邀請賽　胡瓏貿曝國小志願是打中華隊

海神辦U12邀請賽　胡瓏貿曝國小志願是打中華隊

GD台北101展覽來了！　台灣獨家內容曝光

熱門新聞

中華隊別想了？台美混血大物卡洛爾表態：想為美國隊打經典賽！

獅北上新莊兩日吸金破7百萬！大巨蛋預售再破4萬張　球團感性致謝

勇士沒搶到！9屆全明星里拉德回歸拓荒者　簽3年有霸王條款

「Thank you!!!」山本由伸喜迎惡搞照　笑稱這兩張最愛

奎瓦斯告別KT巫師！球團將「最高禮遇」送行　台灣可能是下一站

富邦贏球仍有隱憂　陳金鋒：得點圈進攻做得不夠好

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中華隊別想了？卡仔想加入美國隊！

2北漂獅已吸金7百萬！大巨蛋也開紅盤

39屆全明星里拉德回歸拓荒者簽3年約

4「Thank you!!!」山本最愛這兩張

5奎瓦斯告別KT巫師！球團最高禮遇送行

最新新聞

1統一獅超人力霸王見面會7/25登場！

2光芒若晉季後賽將繼續用洋基春訓基地

3女籃救世主克拉克　因傷退WNBA明星賽

4鋼鐵人魂重生　陳范柏彥加盟台鋼獵鷹

5夢想家續留主戰洋將　宣布霍爾曼續約

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

「7比0還打得這麼緊張！」　平野認為不應該：選手呈現軟弱那一面

曾頌恩7局外野瑕疵　平野惠一為子弟兵緩頰

老東家反應援！陳俊秀笑喊沒在怕　打出好表現盼帶動學弟

睽違386天奪MVP！　蘇智傑復出猛打：希望不是曇花一現

「就像當年在新莊季後賽」　餅總開心逆轉勝：帶給獅迷歡樂

【防空警報響起】地瓜還在烤...但老闆已經跑去趴地抱頭避難了XDD

【案情反轉】隔壁狂敲吵鬧！報警發現竟是鄰居求救訊號

【嘴硬的阿嬤】說不帶孫，結果嬰兒一出生她就投降了XD

【讓個車位遇到偶像】球迷停車場遇到王建民！超炸新髮型曝光XD

【女足抽血案】不希望抹滅周台英國腳傳奇！簡奇陞：若道歉我們絕對接受
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366